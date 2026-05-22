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Economia | 22-05-2026 15:00

NOV reforça presença em Santarém com representação Changan na LPM

NOV reforça presença em Santarém com representação Changan na LPM
Inovador Changan Deepal já pode ser visto e conduzido na LPM em Santarém - foto DR
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Marca asiática é reconhecida internacionalmente pela inovação tecnológica, design contemporâneo e forte aposta na electrificação.

O Grupo NOV Automóveis, através da sua empresa LPM – Comércio Automóvel, S.A., passa oficialmente a representar a marca automóvel Changan no distrito de Santarém, reforçando assim a presença no sector automóvel nacional.
Ao longo dos últimos anos, o grupo tem reforçado a sua posição junto do cliente particular, mas também no segmento empresarial e profissional, através de uma oferta orientada para empresas, frotas e mobilidade sustentável. A entrada da Changan no seu ‘portefólio’ representa mais um passo estratégico na diversificação da oferta e na resposta às novas exigências do mercado automóvel.
A Changan é reconhecida internacionalmente pela inovação tecnológica, design contemporâneo e forte aposta na electrificação. A LPM, em Santarém, fica no lote 41 da Rua Matadouro Regional.

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