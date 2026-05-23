Benavente testa rega inteligente para poupar água nos espaços verdes

A Câmara de Benavente está a implementar um projecto-piloto de gestão inteligente da rega nos espaços verdes públicos, com recurso a uma estação meteorológica, controladores e sensores no solo, numa solução que pretende optimizar o consumo de água e ajustar a rega às necessidades reais de cada local. Numa primeira fase, o sistema está a ser instalado em três espaços verdes do concelho: o Jardim das Piscinas Municipais, em Benavente; o Parque Ruy Luís Gomes e a zona ajardinada da Avenida “O Século”, junto aos Edifícios Lezíria, em Samora Correia.

A iniciativa integra o projecto de Gestão Inteligente da Rega dos Espaços Verdes Públicos, coordenado pela Comunidade Intermunicipal da Lezíria do Tejo (CIMLT), no âmbito da Estratégia Nacional dos Territórios Inteligentes. O projecto abrange 33 espaços verdes distribuídos pelos 11 municípios da comunidade intermunicipal. Segundo Ricardo Espírito Santo, arquitecto do município de Benavente e dirigente intermédio da Unidade Orgânica de Planeamento, Ambiente e Fiscalização, a estação meteorológica instalada tem como objectivo recolher dados climáticos locais, que serão depois usados para gerir à distância os sistemas de rega dos três jardins abrangidos nesta fase-piloto.

No concelho de Benavente, os três espaços verdes vão ser dotados de sensores no solo, ligados a controladores já instalados, permitindo que a gestão da rega seja feita com base nos dados recolhidos pela estação meteorológica e pelos próprios sensores. “O objectivo é fazer uma gestão racional dos sistemas de rega”, sublinhou Ricardo Espírito Santo. A presidente da Câmara de Benavente, Sónia Ferreira, considera que a implementação deste sistema representa mais um passo decisivo na estratégia de modernização do território, reafirmando o compromisso do município em evoluir para “um território mais inteligente, onde a inovação tecnológica está ao serviço da eficiência e do bem-estar dos cidadãos”.

Mauro Raposo, arquitecto paisagista da Câmara de Benavente, reforça que o projecto-piloto permitirá ao município racionalizar o uso da água. “Este sistema de rega inteligente também permitirá identificar fugas de água de forma automática. Somos notificados e conseguimos perceber onde é que está essa fuga”, concluiu.