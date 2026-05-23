Doutor Finanças Mestre Cid já abriu no Cartaxo

A loja Doutor Finanças Loja Mestre Cid inaugurou, na segunda-feira, 18 de Maio, o seu espaço na Travessa Mestre Cid, Edifício Século XXI, no Cartaxo. O sócio-gerente, Hugo Militão, explica que se trata de um serviço totalmente gratuito para o consumidor, que funciona como um braço direito na hora de negociar com as instituições financeiras, procurando garantir a tranquilidade de quem procura poupar dinheiro com total segurança por via de uma análise independente e transparente das opções disponíveis no mercado.

O responsável partilha que sempre teve gosto em ajudar as pessoas a antecipar e resolver problemas, encontrando no projecto do Doutor Finanças o alinhamento perfeito com os seus valores de transparência e proximidade.

O Doutor Finanças utiliza a inovação digital para simplificar processos e optimizar serviços, oferecendo soluções mais ágeis e sem burocracia. Actuando como intermediário de crédito vinculado e mediador de seguros, o franchising conta actualmente com mais de uma centena de lojas em todo o país.

Para Hugo Militão, o mercado mudou. “As pessoas hoje estão mais informadas, mas os produtos financeiros também se tornaram mais complexos. É aí que entra a Loja Mestre Cid. A nossa missão é trazer as Finanças em Português”, afirma. “Muitas vezes, os bancos, com a correria e exigências do dia-a-dia, não conseguem dar o atendimento demorado e personalizado que as famílias precisam. Nós preenchemos essa lacuna, criando uma ligação de total confiança e proximidade para explicar cada detalhe”.

A escolha do nome da loja não foi ao acaso e carrega uma forte homenagem local. Mestre Cid foi um estimado professor no Cartaxo durante mais de 40 anos, conhecido por combater a falta de literacia na região — um propósito que agora a loja abraça no campo financeiro.

Quanto aos serviços, a grande área de actuação é o crédito à habitação, tanto para quem vai comprar casa como para quem quer rever o contrato atual. “Damos o apoio necessário a quem está a começar do zero, ajudando a perceber qual o parceiro bancário que oferece a proposta ideal. E para quem já tem crédito e sente o peso da inflação no orçamento, fazemos um serviço de comparabilidade de mercado para encontrar uma prestação mais baixa. Muito em breve irá ter também soluções de Consolidação de Crédito, Crédito ao Consumo e Automóvel, bem como soluções na área dos seguros.

“A regra é simples: aqui pode poupar, só tem de comparar”, conclui Hugo Militão.