‘La Nonna’ de Etelvina Duarte com massas artesanais frescas à moda de Itália

Etelvina Duarte, uma angolana com ligações à Itália, criou o ‘La Nonna’ (avó, em italiano), no Centro Comercial Túnel, no Entroncamento. Trata-se de um espaço de massas frescas artesanais, com produção diária de Tagliatelle Frescos, Raviolis Artesanais, Rondoli, Lasanha, Ragu, Focaccia e kits de pizzas artesanais para preparar em casa, baseados em receitas tradicionais.

Com um sorriso, explica que o ‘La Nonna’ foi criado para ajudar quem tem uma vida agitada, mas gosta de comer comida caseira, tradicional e artesanal. “Eu faço e as pessoas acabam em casa. Enquanto tomam banho, têm uma lasanha no forno; enquanto põem a mesa, ela está a gratinar. É comida feita com carinho, com sabor a casa e sabor a tradição”.

A massa fresca do ‘La Nonna’ é feita a partir de ingredientes seleccionados, sendo muitos deles importados de Itália. E Etelvina Duarte garante que respeita a tradição da cozinha caseira italiana. “Tudo é feito no próprio dia. Não trabalhamos com preparações feitas no dia anterior, excepto algumas massas específicas que precisam de tempo de descanso, como manda a tradição italiana”.

Em relação ao relacionamento com os clientes, embora tenha que se ajustar aos novos hábitos, tenta manter laços. “Procuramos manter a proximidade com o cliente e satisfazer os seus desejos dentro das nossas possibilidades. Valorizamos o contacto humano, as conversas e a presença. Tanto que tenho resistido a trabalhar com Uber Eats, por exemplo, porque gosto de ver o meu cliente e falar com ele. Conversar, ouvir ideias, procurar histórias”.

O marido de Etelvina Duarte, Tiago, dá-lhe uma ajuda e ela refere-se ao ‘La Nonna’ como um “ateliê familiar”. A lasanha tem sido o maior sucesso até ao momento. O espaço funciona de quarta a sexta-feira, das 11h00 às 19h30, aos sábados as massas frescas estão no mercado municipal da parte da manhã, e na loja das 13h00 às 18h00.