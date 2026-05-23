Museus da região atraem milhares mas Ourém dispara à boleia de Fátima

Dados mostram uma geografia cultural muito desigual: Ourém destaca-se de forma clara no distrito de Santarém, enquanto Entroncamento, Tomar, Santarém e Vila Franca de Xira formam o segundo grupo de concelhos com maior procura museológica.

Os museus e espaços museológicos dos concelhos do distrito de Santarém e dos territórios vizinhos de Azambuja, Vila Franca de Xira, Alenquer e Arruda dos Vinhos tiveram em 2024 comportamentos muito diferentes, revelando uma realidade onde o peso turístico, a oferta cultural estruturada e a capacidade de atrair visitas escolares fazem toda a diferença. Ourém surge no topo da tabela, com 137.171 visitantes em 2024, um número fortemente marcado pela capacidade de atracção associada a Fátima e ao turismo religioso. O concelho registou ainda 94.825 visitantes estrangeiros, valor que o coloca muito acima dos restantes concelhos analisados e confirma a sua dimensão internacional.

No segundo patamar aparece o Entroncamento, com 75.760 visitantes, número expressivo para a dimensão do concelho e que reflecte o peso do património ferroviário na afirmação cultural da cidade. Segue-se Tomar, com 52.504 visitantes, dos quais 29.958 estrangeiros, confirmando a força do seu património histórico e templário na captação de públicos de fora do país. Vila Franca de Xira, embora já integrada na Grande Lisboa, apresenta também números relevantes: 51.455 visitantes em 2024, com um dado particularmente significativo nas visitas escolares, que chegaram às 23.407. O valor mostra uma forte ligação dos equipamentos culturais do concelho ao público educativo e à programação dirigida às escolas.

A cidade de Santarém registou 41.912 visitantes, com 15.053 estrangeiros, ficando como um dos principais centros museológicos da região. Seguem-se Torres Novas, com 27.872 visitantes, e Constância, com 23.763, este último concelho a destacar-se sobretudo pelas visitas escolares, que atingiram 14.760, um dos valores mais elevados do conjunto analisado. Mais abaixo surgem Alenquer, com 10.194 visitantes, Alpiarça, com 7.240, Golegã, com 6.460, Abrantes, com 5.947, Coruche, com 5.560, Alcanena, com 5.074, e Mação, com 4.579. Cartaxo ficou pelos 3.645 visitantes, Vila Nova da Barquinha pelos 3.290, e Azambuja registou 2.580 visitantes, apesar de ter aumentado as visitas escolares para 863.