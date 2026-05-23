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Economia | 23-05-2026 12:00

Não há um bago de trigo nos campos da Lezíria

Não há um bago de trigo nos campos da Lezíria
- foto IA
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No Antigo Testamento, o trigo era uma das colheitas mais valiosas da terra prometida. Era sinónimo de fartura, riqueza e sustento.

No Antigo Testamento, o trigo era uma das colheitas mais valiosas da terra prometida. Era sinónimo de fartura, riqueza e sustento. Há poucos anos nos campos da Lezíria ribatejana o trigo ocupava quase metade das terras de cultivo; o resto era para o milho e o tomate. Neste ano de 2026 não há um metro quadrado de plantação de trigo nos campos da Chamusca e Vale de Cavalos. É só milho e tomate. Quem foi ao campo apanhar a espiga fez o ramo a preceito com a papoila, alecrim, ramo de oliveira e malmequer, mas ficou a faltar o trigo. Se não fosse a guerra na Ucrânia, no Irão, o custo de vida que está a subir exponencialmente, este assunto era caso de primeira página em qualquer jornal. Por enquanto o Cavaleiro Andante é a escolha do chefe de redacção do jornal para tratar do assunto. Ora aqui está uma boa prova da minha incompetência para escrever com humor sobre um assunto que considero muito sério.

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