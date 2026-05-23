No Restaurante O Forno em Vila Franca de Xira o sável foi rei de Março a Abril

No Restaurante O Forno, entre as especialidades mais apreciadas destacam-se a espetada de lombo à madeirense grelhada em brasa de carvão, as costeletinhas de borrego de pasto, o arroz de tamboril com gambas, o bacalhau assado com torricado e batata a murro, bem como a espetada de tamboril com gambas acompanhada por uma deliciosa açorda de alho e coentros.

No mês de Março, dedicado ao sável, este é um dos pratos mais emblemáticos e procurados do restaurante, onde O Forno se distingue na preparação da iguaria e na sua apresentação. Os donos do restaurante, Fernando Carneiro e José Gomes, explicam que o processo é demorado e exige paciência. A procura confirma o apreço dos clientes: este ano serviram sável desde 20 de Fevereiro até meados de Abril, sempre com casa cheia. “Até tivemos um pedido especial de uma pessoa muito importante de Vila Franca de Xira, que nos pediu para congelarmos o sável porque só podia vir agora”, acrescentam.

O Forno abriu há 42 anos mas a campanha do sável só começou mais tarde. E começou de forma pouco habitual. “Isto estava muito parado e fomos para a rua com panfletos”, recordam. De Cascais a Santarém, deixavam folhetos nos carros e parques de estacionamento. O resultado foi imediato: reservas em massa, uma procura que se mantém até hoje. “Mas acima de tudo, mantemos esta tradição viva pelos clientes”, sublinham.

Recordam ainda que o relançamento do sável em Vila Franca se deveu ao antigo presidente Daniel Branco, numa altura em que muito do sável disponível vinha congelado do Canadá, sem ovas. Este ano, o restaurante ficou de fora da campanha “Março, Mês do Sável”, promovida pela câmara municipal. E a resposta é directa: “Foi‑nos imposto um produto. Se não o usássemos, não podíamos participar. Não aceitámos a imposição”, explicam. Não guardam mágoa, mas consideram que a forma como a situação lhes foi apresentada “não foi a correcta”. Foi a primeira vez que ficaram excluídos.

As obras na rua têm trazido incómodos, mas os proprietários relativizam. “As obras têm de ser feitas. As anteriores, que duraram dois anos, foram muito piores.” O problema que mais afecta o negócio é outro: a falta de estacionamento. “Vila Franca não evolui. Não há parques suficientes. Para pessoas idosas ou com dificuldades motoras é um desafio vir ao restaurante”, lamentam. E lembram que são precisamente essas pessoas que transmitem aos mais novos o gosto por pratos tradicionais como o sável. O Forno foi o primeiro restaurante a instalar‑se na Rua Dr. Miguel Bombarda — e o problema do estacionamento continua por resolver.