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Economia | 23-05-2026 18:00

Pão com sabor a kebab é o novo produto da C&F - Pão de Rio Maior

Pão com sabor a kebab é o novo produto da C&F - Pão de Rio Maior
Empresa de Rio Maior continua a diversificar a oferta - foto DR
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O pão artesanal de Rio Maior tem um novo produto, lançado pela empresa C&F - Pão de Rio Maior.

O pão artesanal de Rio Maior tem um novo produto, lançado pela empresa C&F - Pão de Rio Maior. Trata-se de um pão com recheio de kebab que pretende aliar tradição e inovação, inspirado no universo da street food. A novidade está disponível, em exclusivo, nos supermercados Continente da Sonae MC, excepto nos Meu Super, em todo o país.
A C&F - Pão de Rio Maior explica que o pão com kebab é produzido com farinha de trigo e flocos de batata, revelando um miolo surpreendentemente macio e húmido, com uma textura leve e areada. No recheio, destaca-se a carne de frango estilo kebab, temperada com especiarias e ervas aromáticas, que lhe conferem um sabor intenso, ligeiramente fumado e equilibrado. A finalizar, um molho cremoso de kebab acrescenta suculência e cremosidade, para uma experiência viciante, diz ainda a empresa.“Esta receita demonstra como a tradição pode evoluir sem perder a sua essência. Mantemos o saber da panificação artesanal portuguesa, enquanto exploramos novos sabores e formatos que respondem aos hábitos de consumo actuais”, refere Deborah Barbosa, CEO da C&F - Pão de Rio Maior, citada em nota de imprensa.

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