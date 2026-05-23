Pão com sabor a kebab é o novo produto da C&F - Pão de Rio Maior
O pão artesanal de Rio Maior tem um novo produto, lançado pela empresa C&F - Pão de Rio Maior.
O pão artesanal de Rio Maior tem um novo produto, lançado pela empresa C&F - Pão de Rio Maior. Trata-se de um pão com recheio de kebab que pretende aliar tradição e inovação, inspirado no universo da street food. A novidade está disponível, em exclusivo, nos supermercados Continente da Sonae MC, excepto nos Meu Super, em todo o país.
A C&F - Pão de Rio Maior explica que o pão com kebab é produzido com farinha de trigo e flocos de batata, revelando um miolo surpreendentemente macio e húmido, com uma textura leve e areada. No recheio, destaca-se a carne de frango estilo kebab, temperada com especiarias e ervas aromáticas, que lhe conferem um sabor intenso, ligeiramente fumado e equilibrado. A finalizar, um molho cremoso de kebab acrescenta suculência e cremosidade, para uma experiência viciante, diz ainda a empresa.“Esta receita demonstra como a tradição pode evoluir sem perder a sua essência. Mantemos o saber da panificação artesanal portuguesa, enquanto exploramos novos sabores e formatos que respondem aos hábitos de consumo actuais”, refere Deborah Barbosa, CEO da C&F - Pão de Rio Maior, citada em nota de imprensa.