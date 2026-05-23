uma parceria com o Jornal Expresso
23/05/2026

Edição Diária >

Edição Semanal >

 38 anos do jornal o Mirante
Assine O Mirante e receba o jornal em casa
Economia | 23-05-2026 15:00

Varredora paga mas quase parada por falta de operadores na Golegã

Varredora paga mas quase parada por falta de operadores na Golegã
partilhe no Facebook
partilhe no Twitter

A falta de trabalhadores habilitados está a limitar o funcionamento da varredora mecânica da Câmara da Golegã, apesar de o município continuar a pagar a prestação de serviços associada ao equipamento.

A falta de trabalhadores habilitados está a limitar o funcionamento da varredora mecânica da Câmara da Golegã, apesar de o município continuar a pagar a prestação de serviços associada ao equipamento. A situação foi levantada pela vereadora Ana Caixinha, do PS, na reunião do executivo, depois de o presidente da câmara ter afirmado, na assembleia municipal, que o município “não tem varredora”. A eleita recordou que o serviço foi contratado em Outubro de 2025 e que os pagamentos mensais à empresa responsável continuam a ser efectuados.
António Camilo esclareceu que a máquina existe, mas que a autarquia não dispõe, neste momento, de operadores disponíveis e habilitados para a conduzir. “Temos varredora e não temos técnico”, afirmou o presidente da câmara, explicando que os trabalhadores municipais com capacidade para manobrar equipamentos pesados já estão afectos a outros serviços. Apesar das limitações, o executivo garantiu que a varredora já realizou algumas intervenções recentes nas freguesias da Azinhaga e do Pombalinho. A falta de operadores, contudo, continua a impedir uma utilização regular do equipamento, deixando em aberto a eficácia de um serviço que está contratado e a ser pago pelo município.

Mais Notícias

    A carregar...
    Logo: Mirante TV
    mais vídeos
    pub1
    pub1

    Fotogaleria

    mais fotogalerias
    pub8
    pub8

    Edição Semanal

    Edição nº 1771
    20-05-2026
    Capa Médio Tejo
    Edição nº 1771
    20-05-2026
    Capa Lezíria Tejo
    Edição nº 1771
    20-05-2026
    Capa Vale Tejo
    20-05-2026
    Especiais de O MIRANTE
    22-04-2026
    Revista Saúde e Bem Estar
    25-02-2026
    Edição Retrospectiva 2025
    19-11-2025
    Edição do 38º Anivesário de O MIRANTE
    08-10-2025
    Revista 1000 Maiores Empresas da Região