Escola Superior de Saúde de Santarém anuncia nova licenciatura em Fisioterapia
Instituição celebrou 53 anos de formação na área da saúde, numa cerimónia marcada pelo anúncio do novo curso, pela defesa da conclusão urgente das obras de requalificação e pelo reconhecimento de docentes e trabalhadores.
A Escola Superior de Saúde de Santarém (ESSS) celebrou no dia 14 de Maio o 53.º aniversário, numa cerimónia marcada pelo anúncio oficial da futura licenciatura em Fisioterapia, que deverá arrancar já no próximo ano lectivo. A directora da escola, Hélia Dias, destacou o percurso da instituição e o seu papel na formação de profissionais de saúde, anunciando a nova licenciatura como “um passo estratégico” para a afirmação da escola como uma verdadeira instituição de saúde multidisciplinar.
“Estamos a crescer porque a sociedade exige novos olhares e novas competências”, afirmou, explicando que o novo curso resulta de um consórcio com as Escolas Superiores de Saúde dos Politécnicos de Viseu e de Viana do Castelo. Hélia Dias alertou ainda para os constrangimentos causados pelas obras de ampliação e requalificação em curso na escola, considerando urgente a conclusão dos trabalhos e defendendo até a construção de um novo edifício.
O presidente do Politécnico de Santarém, João Moutão, classificou a nova licenciatura como uma “conquista partilhada” de toda a comunidade e destacou também o trabalho da ESSS na formação contínua de profissionais através de microcredenciais e pós-graduações. Já a vereadora da Câmara de Santarém, Teresa Ferreira, destacou o papel da ESSS no desenvolvimento do território e na fixação de talento qualificado no concelho, não só “apenas na formação, mas também na criação de oportunidades, na promoção da inovação e na construção de um futuro mais sustentável para todos”.
A cerimónia ficou ainda marcada pela entrega de prémios de mérito académico a estudantes, pelo reconhecimento de docentes e trabalhadores com 20 e 25 anos de serviço e pela homenagem a profissionais aposentados da instituição.