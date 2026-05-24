Escola Superior de Saúde de Santarém anuncia nova licenciatura em Fisioterapia

A Escola Superior de Saúde de Santarém (ESSS) celebrou no dia 14 de Maio o 53.º aniversário, numa cerimónia marcada pelo anúncio oficial da futura licenciatura em Fisioterapia, que deverá arrancar já no próximo ano lectivo. A directora da escola, Hélia Dias, destacou o percurso da instituição e o seu papel na formação de profissionais de saúde, anunciando a nova licenciatura como “um passo estratégico” para a afirmação da escola como uma verdadeira instituição de saúde multidisciplinar.

“Estamos a crescer porque a sociedade exige novos olhares e novas competências”, afirmou, explicando que o novo curso resulta de um consórcio com as Escolas Superiores de Saúde dos Politécnicos de Viseu e de Viana do Castelo. Hélia Dias alertou ainda para os constrangimentos causados pelas obras de ampliação e requalificação em curso na escola, considerando urgente a conclusão dos trabalhos e defendendo até a construção de um novo edifício.

O presidente do Politécnico de Santarém, João Moutão, classificou a nova licenciatura como uma “conquista partilhada” de toda a comunidade e destacou também o trabalho da ESSS na formação contínua de profissionais através de microcredenciais e pós-graduações. Já a vereadora da Câmara de Santarém, Teresa Ferreira, destacou o papel da ESSS no desenvolvimento do território e na fixação de talento qualificado no concelho, não só “apenas na formação, mas também na criação de oportunidades, na promoção da inovação e na construção de um futuro mais sustentável para todos”.

A cerimónia ficou ainda marcada pela entrega de prémios de mérito académico a estudantes, pelo reconhecimento de docentes e trabalhadores com 20 e 25 anos de serviço e pela homenagem a profissionais aposentados da instituição.