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Economia | 24-05-2026 18:00

O Cantinho do Mercado em Santarém passa a ter grelhados

O Cantinho do Mercado em Santarém passa a ter grelhados
Filipa Guilherme lidera projecto que tem como cozinheiro André Santos - foto arquivo O MIRANTE
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Projecto é liderado por Filipa Guilherme e pelo cozinheiro André Santos e só não funciona às quartas-feiras.

O Cantinho do Mercado passou a ter na sua ementa carnes grelhadas, ao almoço e ao jantar, reforçando a sua oferta gastronómica com ainda mais sabor e qualidade. E passou a estar aberto todos os dias, excepto quarta-feira, dia de descanso semanal.
O restaurante, que abriu a 7 de Março, fica situado em Santarém, na Rua Dr. Jaime Figueiredo, nº 24, e tem capacidade para 32 pessoas. Apostando numa combinação entre cozinha tradicional portuguesa e propostas contemporâneas, pratica uma ementa diária que inclui sempre um prato de peixe e um prato de carne.
Pota à Lagareiro; Feijoada de Chocos; Favas com Entrecosto e Enchidos; Ovos escalfados com Ervilhas; Galinha de Cabidela; Raia frita com arroz de tomate e Empadão de Alheira, são alguns dos pratos que surgem regularmente na carta, aos quais se juntam agora os grelhados.
O projecto é liderado por Filipa Guilherme e pelo cozinheiro André Santos, que conta com quase 15 anos de experiência em vários restaurantes da cidade. Disponibiliza também menus para grupos, sendo aconselhável fazer reserva.

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