Tomar ganha porta de entrada em Bruxelas para defender fundos europeus

A Câmara Municipal de Tomar passou a estar representada de forma permanente em Bruxelas através da Comunidade Intermunicipal do Médio Tejo, no âmbito da nova representação da Região Oeste e Vale do Tejo junto da União Europeia. O espaço foi inaugurado nos dias 8 e 9 de Maio, na Avenue des Arts, numa iniciativa que juntou os presidentes das três comunidades intermunicipais que integram a nova NUT II Oeste e Vale do Tejo: Oeste, Médio Tejo e Lezíria do Tejo.

O presidente da Câmara de Tomar, Tiago Carrão, integrou a delegação da Comunidade Intermunicipal do Médio Tejo na missão a Bruxelas, que teve como objectivo reforçar a capacidade de afirmação da região junto das instituições europeias. A inauguração contou com a presença do secretário de Estado do Planeamento e Desenvolvimento Regional, Hélder Reis, que participou na sessão de encerramento e no descerramento da placa comemorativa. A iniciativa incluiu, no primeiro dia, uma reunião de trabalho com a REPER — Representação Permanente de Portugal junto da União Europeia — e uma visita ao Parlamentarium. No segundo dia, a missão coincidiu com as comemorações do Dia da Europa, tendo a delegação participado nos Open Days das instituições europeias. Tiago Carrão sublinhou a importância estratégica desta presença permanente em Bruxelas, sobretudo num momento em que está a ser preparado o próximo Quadro Financeiro Plurianual da União Europeia, para o período 2028-2034. O autarca considera essencial que Tomar e o Médio Tejo estejam próximos dos centros de decisão, numa fase em que se antevê uma reorientação das prioridades de financiamento europeu.