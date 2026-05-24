Economia | 24-05-2026 15:00
Wayfer assume a concessão Iveco em Santarém
CEO Nuno Ferreira - foto DR
A Wayfer é o novo concessionário oficial Iveco para o distrito de Santarém, no âmbito de uma expansão que inclui também Castelo Branco e Portalegre.
A Wayfer é o novo concessionário oficial Iveco para o distrito de Santarém, no âmbito de uma expansão que inclui também Castelo Branco e Portalegre, alargando assim a sua área de actuação (estava já em Leria e Coimbra) e reforçando a presença no mercado nacional de veículos comerciais e industriais. O concessionário é especialista na venda e manutenção de veículos de mercadorias, ligeiros e pesados e, desde 2024, desenvolve actividade de rent-a-cargo através da criação da Wayfer Rent, especializada no aluguer de viaturas marca Iveco.
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