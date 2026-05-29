A receita para o crescimento

Há histórias que começam com um produto. Outras, com uma ideia. A da Dunany Foods, empresa de Samora Correia, no distrito de Santarém, começou com a convicção de que a boa comida é uma forma de arte e que aquilo que comemos diz muito sobre quem somos.

Foi este princípio que guiou cada decisão desde o primeiro dia. Não se tratava apenas de produzir refeições, embalar e colocar no mercado. Tratava-se de cozinhar com o sabor especial de quem cozinha com gosto, de desenvolver produtos capazes de surpreender consumidores cada vez mais exigentes, que leem rótulos, comparam ingredientes e esperam que as marcas cumpram o que prometem.

Passaram anos e a empresa foi crescendo. E o crescimento, no setor alimentar, tem uma exigência particular e sem prazo de validade: a qualidade não pode ser negociada. Nunca.

É perante a pressão de uma crescente procura, com oportunidades a surgirem em novos mercados que a Dunany se vê numa encruzilhada decisiva. Era uma decisão que não podia deixar ficar em banho Maria. Eram necessários ingredientes que fizessem crescer a empresa. Era preciso financiamento e um parceiro que compreendesse o projeto para que o negócio ganhasse uma nova escala. A ambição de crescer trazia consigo a necessidade de novas linhas de produção que permitisse aumentar a sua capacidade, tanto em quantidade, quanto em velocidade, sem nunca sacrificar a qualidade que caracteriza a oferta da Dunany.

Encontrar esse parceiro não é garantido. Para muitas empresas, é precisamente aqui que a visão e a ambição esbarram com a realidade, mas para a Dunany, a resposta foi a Garantia Mútua.

Ao recorrer à linha de financiamento InvestEU, com Garantia Mútua, a empresa conseguiu reforçar a sua estrutura financeira e criar as condições para avançar com um plano de investimento ambicioso. Uma vez removidos os obstáculos, a receita de sucesso desta parceria vai além do acesso a capital. É uma relação construída com base na compreensão real do negócio, já que a Garantia Mútua analisou o projeto, percebeu a sua lógica e partilhou o risco. Num setor onde a confiança é tão importante quanto a qualidade do produto, isso fez toda a diferença.

A visão da Dunany cumpriu-se, com processos mais eficientes, operações modernizadas e a capacidade produtiva reforçada, levando a uma projeção de volume de negócios para 2026 que ultrapassa os 30 milhões de euros.

Quando o investimento está alinhado com um projeto sólido, com equipas comprometidas e com uma visão clara de futuro, o impacto vai muito além do financeiro. Traduz-se em crescimento, em inovação e em valor criado ao longo de toda a cadeia.

E é precisamente isso que esta história demonstra. Porque, no final, tal como na gastronomia, também no mundo empresarial os melhores resultados nascem do equilíbrio certo entre talento, visão e os ingredientes certos. E, neste percurso, a Garantia Mútua foi um deles.