Brasil Real Mercado para quem tem saudades de casa ou procura sabores diferentes

Thayane Pinho, brasileira de Cuiabá a residir em Portugal, abriu uma embaixada comercial informal do seu país a que colocou o sugestivo nome Brasil Real Mercado. Lá dentro tem uma amostra de sabores do Brasil, que serve para matar saudades a quem é de lá e tem despertado muita curiosidade em alguns portugueses.

“Inicialmente pensávamos que seria um espaço mais direccionado para o público imigrante brasileiro, mas, ao contrário do que imaginávamos, os portugueses têm demonstrado muita curiosidade, sobretudo os mais jovens. Acho que isso vem muito da internet e da vontade de experimentar produtos diferentes e novidades”, refere a empreendedora.

No Brasil Real Mercado fá filtros de água em barro e outros utensílios que remetem para a infância e uma grande variedade de produtos alimentares, desde farinhas, doces, cafés e muito mais.

“Há alguns que saem muito rapidamente, como a salsicha brasileira de hot-dog, o snack Fandangos, o iogurte com lactobacilos vivos e também o pão francês, que é muito consumido no Brasil”, explica Thayane Pinho.

Num vídeo promocional que colocou no facebook, surgem embalagens de produtos genuinamente brasileiros, com nomes que dizem muito a quem de lá veio, e sugestivos para quem nunca os viu. Requeijão, Flocão, Bombom de Lacta, Yakult, Nescau, Toddy, Bauducco, Traquinas, Sonhos de Valsa, Guaraná Jesus, Bom Bril.

“Apesar de não se falar muito deste tipo de negócio, ele tem crescido bastante em Portugal. Existe todo um trabalho de exportação no Brasil, através de empreendedores que organizam os produtos permitidos para importação. Depois, somos nós que escolhemos aquilo que faz sentido colocar à venda. Isso tem ajudado muito na valorização deste tipo de comércio em Portuga.”, refere.

Quanto ao gosto dos clientes, é bastante variado. Os jovens procuram mais os doces e snacks. Os adultos, entre os 30 e os 40 anos, procuram mais frios, pão, queijo e bebidas. Já as pessoas mais velhas procuram produtos que lhes tragam memórias da infância. Muitas vezes compram pela nostalgia, pela saudade e pelas recordações que os produtos despertam.

A loja Brasil Real Mercado, fica no nº 81 da Rua 5 de Outubro e está aberta das 10h às 19h, de segunda a sábado.