Farmácia Carvalho, em Salvaterra de Magos, muda de instalações, alarga horários e serviços de proximidade

O avô paterno, Manuel Joaquim Ferreira Gomes, começou por trabalhar na Farmácia Carvalho e mais tarde teve a oportunidade de a adquirir. A sua irmã, tia Joana, também trabalhou na farmácia. Foi aí que conheceu Florência, farmacêutica natural do Algarve e formada em Coimbra, que assumiu a direcção técnica. Apaixonaram-se, casaram e tiveram dois filhos e três netos.

Após o falecimento dos avós, surgiu a necessidade de dar continuidade ao projecto familiar. Como nenhum dos filhos tinha formação em Farmácia, Joana Gomes, neta, decidiu tirar o curso de Ciências Farmacêuticas e assumir a direcção técnica, função que desempenha há 27 anos. Considera uma grande honra continuar este legado familiar, apesar das dificuldades e da enorme responsabilidade que a profissão exige.

O novo espaço é arejado, amplo, com luz natural, o que não acontecia nas anteriores instalações. Os produtos estão à vista, o cliente pode andar pela farmácia escolher o que pretender e pedir ajuda e aconselhamento profissional.

O antigo mobiliário acompanhou a mudança. “Os móveis estavam na farmácia há 135 anos, e vão funcionar no espaço Museu da farmácia. Temos várias peças emblemáticas que entretanto se deixaram de usar, como os almofarizes que fiz questão de trazer. As ombreiras das portas com o nome e data de fundação da farmácia também vieram. Não se pode cortar com 135 anos de história. Foi um casamento feliz entre o antigo e o moderno. Este é um espaço harmonioso e moderno, que conseguiu manter a nossa essência”, sublinha Joana Gomes.

A directora técnica da Farmácia Carvalho afirma que a farmácia continua a ser uma referência no concelho de Salvaterra de Magos, mantendo a proximidade com a população. “As pessoas continuam a deslocar-se até aqui, mesmo aquelas que vivem perto do antigo edifício. A localização, junto aos supermercados e a uma estrada nacional, permite um acesso fácil, e com bastante estacionamento. Além disso, sempre que necessário, fazemos entrega de medicamentos ao domicílio. Esse serviço existe para quem precisa, mas a verdade é que as pessoas continuam a preferir vir pessoalmente. Quem não consegue deslocar-se a pé acaba por pedir ajuda”.

Confessa ainda que, na inauguração das novas instalações, recebeu felicitações, demonstrações de carinho, de uma forma tão marcante que por várias vezes se emocionou. “Foi dos momentos mais marcantes que já vivi como farmacêutica”.

O novo horário é mais alargado e a Farmácia Carvalho funciona agora, de segunda a sexta das 9h00 às 20h30, aos sábados das 9h00 às 13h00 e das 14h00 às 19h30. Aos domingos e feridos está aberta quando está na escala de serviço de disponibilidade.

Para além da dispensa de medicamentos, a Farmácia disponibiliza também produtos ortopédicos, artigos pré-mamã, artigos de bebé, dermocosmética e uma vasta gama de produtos de bem-estar. Entre os serviços prestados destacam-se ainda o serviço de podologia, a preparação individualizada da medicação e a medição de parâmetros bioquímicos, como os níveis de glicémia e colesterol.

Quanto ao futuro, o objectivo passa por alargar a oferta de serviços disponíveis. Para isso, a farmácia dispõe de dois gabinetes preparados para novas valências, apostando na continuidade de um trabalho de proximidade e na prestação de um serviço de qualidade à população.