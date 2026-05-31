Economia | 31-05-2026 21:00
Carregado celebra aniversário de elevação a vila de 4 a 7 de Junho
Localidade integra a União de Freguesias de Carregado e Cadafais e é vila desde 4 de Junho de 1997.
As Festas de Vila do Carregado 2026 decorrem de 4 a 7 de Junho, celebrando o 29.º aniversário da elevação a vila. O evento vai decorrer naquela localidade, que integra a União das Freguesias de Carregado e Cadafais, no concelho de Alenquer, com entrada gratuita. Haverá música, animação, tradição e momentos de convívio, estando a funcionar um serviço de almoços e jantares, durante todos os dias do evento.
DJ Lector, Ganda Banda, Roda de Samba, Aragão, DJ Vassalo, Duo Alexandre Casimiro, Pharol, Bandidos do Cante, DJ Álvaro e Cátia & Quim Botas, são os nomes em cartaz. E na tarde de domingo, dia 7, decorre um Festival de Folclore.
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