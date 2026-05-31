Carregado celebra aniversário de elevação a vila de 4 a 7 de Junho

As Festas de Vila do Carregado 2026 decorrem de 4 a 7 de Junho, celebrando o 29.º aniversário da elevação a vila. O evento vai decorrer naquela localidade, que integra a União das Freguesias de Carregado e Cadafais, no concelho de Alenquer, com entrada gratuita. Haverá música, animação, tradição e momentos de convívio, estando a funcionar um serviço de almoços e jantares, durante todos os dias do evento.

DJ Lector, Ganda Banda, Roda de Samba, Aragão, DJ Vassalo, Duo Alexandre Casimiro, Pharol, Bandidos do Cante, DJ Álvaro e Cátia & Quim Botas, são os nomes em cartaz. E na tarde de domingo, dia 7, decorre um Festival de Folclore.