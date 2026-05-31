Marisa Inácio foi eleita nova presidente da Associação de Farmácias de Portugal

Marisa Inácio, directora executiva do Grupo Vila Farma, tomou posse a 22 de Maio, do cargo de presidente da Associação de Farmácias de Portugal, sucedendo a Isabel Cortez. A nova presidente, natural de Torres Novas, já tinha integrado a direcção da associação entre 2010 e 2014.

Trabalhar para encontrar as melhores soluções para os problemas das farmácias e contribuir com ideias, para melhorar a retenção de farmacêuticos nas farmácias comunitárias, são as suas principais prioridades.

“Na AFP - Associação de Farmácias de Portugal, representamos cerca de 10% das farmácias, sendo a sua maioria centrada no norte do país, mas já temos algum peso e acreditamos que vamos crescer, face àquilo que é a missão, visão e valores da AFP. A direcção é composta por membros da região centro e Lisboa e também do Norte, no Porto, sendo a representatividade abrangente”, explica.

O Grupo Vila Farma é um grupo de farmácias familiar criado para tomar decisão conjunta e trabalhar em processos e procedimentos uniformes, sendo a Marisa Inácio a directora executiva. O grupo familiar é composto por seis farmácias e um posto de medicamentos. Das seis apenas quatro são da sua propriedade (Farmácia de Constância e Posto de Móvel de Medicamentos em Santa Margarida da Coutada, Farmácia de Vila Franca de Xira, Farmácia Sant’Ana à Lapa em Lisboa e Farmácia Amadora-Sintra na Reboleira. A Farmácia Inácio, em Alcorochel, pertence aos seus pais. O grupo familiar conta também com uma farmácia histórica no Chiado, a Farmácia Andrade, que é uma farmácia datada de 1837, com identidade original dessa data, que pertence ao irmão Rui Inácio.

Marisa Inácio começou a trabalhar então na Farmácia Inácio, que pertencia ao seu pai, e a sua opção por Farmácia teve origem na tradição familiar. “O meu pai deu continuidade à Farmácia Lopes Duarte, a partir de 2007, onde já trabalhava. O meu avô também lá trabalhou. Era o “Boticário”, ainda me lembro de como fazia os medicamentos manipulados. Eu com 5 anos já ia para lá e comecei a ver como é que funcionava. Pode dizer-se que entendo o ramo há 30 anos e vi a evolução ao longo destas décadas”.

Aos 18 anos entrou no curso de Ciências Farmacêuticas da Universidade Lusófona e demonstrou sempre grande dinamismo. “Durante o meu percurso de faculdade, tive várias representações em congressos, ganhei alguns prémios, fazia algumas sessões com professores dentro da própria instituição, e fui sempre representante de curso, tendo complementado os meus estudos com algumas cadeiras na área das análises clínicas”, sublinha.

Depois terminado o curso em 2008, com mestrado integrado em Ciências Farmacêuticas, tirou uma pós-graduação em Gestão de Farmácia, na Universidade Católica, uma outra especialização em Contabilidade de Farmácia e outra ainda, em Marketing Digital. Fez também uma pós-graduação em Inteligência Artificial para Negócio, na Nova SBE já em 2025.

O grupo Vila Farma tem cerca de meia centena de colaboradores. Actualmente, prepara-se para abrir um Posto de Venda de Medicamentos Veterinários, actualmente em processo final de licenciamento.