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Economia | 31-05-2026 15:00

Marisa Inácio foi eleita nova presidente da Associação de Farmácias de Portugal

Marisa Inácio foi eleita nova presidente da Associação de Farmácias de Portugal
Marisa Inácio, presidente da Associação de Farmácias de Portugal e directora executiva do Grupo Vila Farma - foto O MIRANTE
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Começou a trabalhar na Farmácia Inácio, em Alcorochel, que pertencia ao seu pai, e concluiu o curso em 2008, com mestrado integrado em Ciências Farmacêuticas da Universidade Lusófona, tendo várias pós-graduações.

Marisa Inácio, directora executiva do Grupo Vila Farma, tomou posse a 22 de Maio, do cargo de presidente da Associação de Farmácias de Portugal, sucedendo a Isabel Cortez. A nova presidente, natural de Torres Novas, já tinha integrado a direcção da associação entre 2010 e 2014.
Trabalhar para encontrar as melhores soluções para os problemas das farmácias e contribuir com ideias, para melhorar a retenção de farmacêuticos nas farmácias comunitárias, são as suas principais prioridades.
“Na AFP - Associação de Farmácias de Portugal, representamos cerca de 10% das farmácias, sendo a sua maioria centrada no norte do país, mas já temos algum peso e acreditamos que vamos crescer, face àquilo que é a missão, visão e valores da AFP. A direcção é composta por membros da região centro e Lisboa e também do Norte, no Porto, sendo a representatividade abrangente”, explica.
O Grupo Vila Farma é um grupo de farmácias familiar criado para tomar decisão conjunta e trabalhar em processos e procedimentos uniformes, sendo a Marisa Inácio a directora executiva. O grupo familiar é composto por seis farmácias e um posto de medicamentos. Das seis apenas quatro são da sua propriedade (Farmácia de Constância e Posto de Móvel de Medicamentos em Santa Margarida da Coutada, Farmácia de Vila Franca de Xira, Farmácia Sant’Ana à Lapa em Lisboa e Farmácia Amadora-Sintra na Reboleira. A Farmácia Inácio, em Alcorochel, pertence aos seus pais. O grupo familiar conta também com uma farmácia histórica no Chiado, a Farmácia Andrade, que é uma farmácia datada de 1837, com identidade original dessa data, que pertence ao irmão Rui Inácio.
Marisa Inácio começou a trabalhar então na Farmácia Inácio, que pertencia ao seu pai, e a sua opção por Farmácia teve origem na tradição familiar. “O meu pai deu continuidade à Farmácia Lopes Duarte, a partir de 2007, onde já trabalhava. O meu avô também lá trabalhou. Era o “Boticário”, ainda me lembro de como fazia os medicamentos manipulados. Eu com 5 anos já ia para lá e comecei a ver como é que funcionava. Pode dizer-se que entendo o ramo há 30 anos e vi a evolução ao longo destas décadas”.
Aos 18 anos entrou no curso de Ciências Farmacêuticas da Universidade Lusófona e demonstrou sempre grande dinamismo. “Durante o meu percurso de faculdade, tive várias representações em congressos, ganhei alguns prémios, fazia algumas sessões com professores dentro da própria instituição, e fui sempre representante de curso, tendo complementado os meus estudos com algumas cadeiras na área das análises clínicas”, sublinha.
Depois terminado o curso em 2008, com mestrado integrado em Ciências Farmacêuticas, tirou uma pós-graduação em Gestão de Farmácia, na Universidade Católica, uma outra especialização em Contabilidade de Farmácia e outra ainda, em Marketing Digital. Fez também uma pós-graduação em Inteligência Artificial para Negócio, na Nova SBE já em 2025.
O grupo Vila Farma tem cerca de meia centena de colaboradores. Actualmente, prepara-se para abrir um Posto de Venda de Medicamentos Veterinários, actualmente em processo final de licenciamento.

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