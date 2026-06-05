Bankinter alia proximidade à inovação para apoiar famílias e empresas na região de Santarém

A relação que o Bankinter constrói com os seus clientes em Santarém assenta numa lógica simples, feita de proximidade real, escuta ativa e conhecimento do contexto de cada pessoa, de cada empresa. Mais do que aplicar soluções padrão, o banco trabalha a partir do que distingue cada cliente, olhando para as suas necessidades reais, mas também para as ambições que quer concretizar.

A diretora da agência do Bankinter em Santarém, Sara Costa, refere que “o Bankinter apoia o desenvolvimento económico da região, acompanhando as famílias e as empresas que constituem o principal motor da economia local”. Com especial destaque para setores como a agricultura, a agroindústria, o comércio, a logística e os serviços, o Bankinter tem contribuído para o fortalecimento do tecido empresarial da região, disponibilizando soluções financeiras ajustadas às necessidades e aos investimentos que impulsionam o crescimento sustentável.

Um banco que facilita o dia a dia

Para muitos clientes, esta relação de proximidade com o banco começa no quotidiano, de forma simples, na gestão corrente. As contas à ordem remuneradas e isentas de comissões assumem aqui um papel central, sobretudo quando combinam funcionalidade com rentabilização. A Conta Mais Ordenado, distinguida com o Prémio Cinco Estrelas, oferece um retorno de 5% TANB no primeiro ano e de 2% TANB no segundo, até 10.000 euros de saldo diário. Já a Conta Bankinter Online, eleita Produto do Ano 2025 e exclusiva para novos clientes, permite uma remuneração mensal de 2,15% TANB, sem limite máximo. Todas as informações sobre estas e outras soluções podem ser consultadas no site www.bankinter.pt

O acompanhamento aos clientes particulares ganha expressão através de Ana Luísa Ramalho, que apoia as famílias a integrarem estas soluções no seu dia a dia de forma simples e eficaz.

Decisões que marcam etapas

Com o tempo, surgem decisões mais exigentes. A compra de casa é um desses momentos. O Bankinter posiciona-se aqui como um parceiro que simplifica todo o processo, desde a simulação à contratação, com soluções de crédito habitação em taxa variável, com um dos spreads mais baixos do mercado, e em taxa fixa, com prazos entre 1 e 30 anos. No caso da transferência de crédito, o banco suporta os custos associados, um fator que pesa na decisão de muitos clientes.

Existem também soluções pensadas para diferentes fases da vida, como o Crédito Habitação Jovem, com acesso à garantia pública, ou condições para clientes com mais de 55 anos, sem necessidade de seguro de vida. O banco disponibiliza ainda opções mais orientadas para eficiência energética, como o Crédito Habitação Eficiente ou o financiamento para renovação energética. Todo o processo pode ser acompanhado de forma digital, através da plataforma Bankinter Habitação Online.

Investir com acompanhamento

Na área de investimento, o princípio mantém-se. Cada cliente tem um perfil, um momento e objetivos próprios, o que exige uma abordagem ajustada. Em Santarém, o segmento Premier é acompanhado por Maria Consciência, com acesso ao Pack Família Bankinter Premier, que estende as vantagens ao agregado familiar.

Para clientes com necessidades mais específicas de gestão de património, o acompanhamento pode ser assegurado pelo private banker, Miguel Alberto, garantindo maior especialização.

O banco disponibiliza ainda a ampla gama de fundos da Bankinter Gestión de Activos em Portugal, nomeadamente os PPR Bankinter, bem como produtos de outras entidades, permitindo construir soluções alinhadas com diferentes perfis de risco, conjugando oportunidades de rentabilidade com eficiência fiscal. Para quem privilegia autonomia, a plataforma Bankinter Broker permite investir com acesso a cotações em tempo real.

O acompanhamento da equipa assegura enquadramento contínuo, garantindo decisões informadas e ajustadas ao longo do tempo.

Um banco feito para quem faz

No segmento empresarial, a lógica é semelhante, mas com necessidades diferentes. A rapidez de decisão e a clareza das soluções tornam-se centrais. Mónica Duarte é responsável pelo acompanhamento das empresas, trabalhando de forma direta com um tecido empresarial diversificado e exigente. A par do apoio da agência do Bankinter, os clientes de empresas de maior dimensão contam também com o acompanhamento de Marco Maurício, do Centro de Empresas do banco, que abrange a região do norte de Lisboa, e de Ricardo Freitas, do Centro de Empresas do Bankinter em Leiria, que também cobre a região do norte do Ribatejo.

Entre as soluções disponíveis, destacam-se a Conta Bankinter Bónus, que permite remunerar saldos de tesouraria, e o Crédito Multilinha, que concentra diferentes opções de financiamento num único contrato. Para o dia a dia e para operações mais exigentes, o banco disponibiliza serviços de factoring, confirming e soluções de apoio ao comércio internacional, através da Plataforma de Negócio Internacional, que assegura aos clientes autonomia e agilidade para a gestão de importações e exportações. A negociação cambial pode ser feita em tempo real através do Broker Divisas.

Uma abordagem responsável ao longo do tempo

Ao longo de todas estas etapas, o Bankinter mantém uma abordagem consistente, simplificando a relação com o banco, sem perder proximidade. A aposta na digitalização permite maior autonomia e rapidez, enquanto a componente humana garante acompanhamento, empatia e contexto. Em paralelo, a integração de critérios de sustentabilidade reforça a qualidade das decisões financeiras.

Uma porta aberta em Santarém

Conheça a agência do Bankinter localizada na Av. Bernardo Santareno, E2, 56, perto do Hospital Distrital de Santarém, ou entre em contacto com a equipa, através do e-mail santarem.pt@bankinter.com ou telefone 243 356 450, podendo falar com a assistente cognitiva BIA, que resolve, com celeridade e eficácia, um conjunto alargado de tarefas do dia a dia, ou solicitar, sempre que preferir, o apoio de um dos elementos da equipa da agência.