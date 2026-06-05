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Economia | 05-06-2026 11:04

Ribatubos celebra 29 anos de história e crescimento

Ribatubos celebra 29 anos de história e crescimento
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Administração da empresa de Santarém, reafirma o compromisso de continuar a inovar e a servir com a mesma dedicação.

A Ribatubos – Tubagens e Acessórios Ldª, em Santarém, celebra 29 anos de funcionamento, assinalando que aquele marco representa o trabalho, a confiança e a parceria de clientes, fornecedores e colaboradores.
"A administração da Ribatubos agradece a todos os que fazem parte da sua história e reafirma o compromisso de continuar a crescer, inovar e servir com a mesma dedicação que têm caracterizado a empresa desde a sua fundação.", refere em nota de imprensa, a propósito da data.
Fundada a 1 de Junho de 1997 por Joaquim do Rosário Luís, a empresa tem também na liderança, os seus dois filhos, Paulo Rosário e Teresa Rosário.

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