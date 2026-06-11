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Economia | 11-06-2026 12:00

Centro de Portugal levou os vinhos e o enoturismo da região ao Brasil

vinho vinhas alcool
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Participação entre 28 de Maio e 7 de Junho, em S. Paulo e Rio de Janeiro no evento “Vinhos de Portugal”

O Centro de Portugal participou na 13.ª edição do evento Vinhos de Portugal, em S. Paulo (28 a 30 de Maio) e Rio de Janeiro (5 a 7 de Junho). Organizada pela ViniPortugal, a iniciativa reuniu produtores, especialistas, jornalistas, líderes de opinião e milhares de consumidores, proporcionando uma montra privilegiada para a divulgação da diversidade e da qualidade dos vinhos portugueses e dos territórios que lhes dão origem. A Turismo Centro de Portugal marcou presença no evento, através do seu presidente Rui Ventura, também presidente da Agência Regional de Promoção Turística Centro de Portugal, e de presidentes das comissões vitivinícolas. A participação permitiu reforçar a promoção das cinco regiões de vinhos que integram o território – Bairrada, Dão, Beira Interior, Tejo e Oeste – e destacar o crescente papel do enoturismo como produto estratégico para a região.

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