Empresa Transportes da Lezíria do Tejo formalmente constituída

A empresa intermunicipal Transportes da Lezíria do Tejo foi formalmente constituída esta quinta-feira, 11 de Junho, tendo como accionistas os 11 municípios da Comunidade Intermunicipal da Lezíria do Tejo (CIMLT). A nova empresa vai assegurar a gestão e o desenvolvimento do serviço público de transporte rodoviário colectivo de passageiros no território da CIMLT, substituindo os actuais operadores privados que aí prestam serviço a partir do início do ano lectivo 2027/20028, segundo previsão da CIMLT.

“Com um capital social de 3,8 milhões de euros, esta nova estrutura representa um marco decisivo na construção de uma rede de transportes mais moderna, eficiente e sustentável, reforçando o compromisso dos municípios com a coesão territorial, a melhoria da qualidade de vida das populações e o desenvolvimento económico da região”, afirma o presidente da CIMLT e da Câmara de Santarém, João Leite.

O autarca acrescenta que durante o corrente ano entrarão em funcionamento 16 autocarros eléctricos, que serão apresentados publicamente no dia 26 de Junho, no Jardim da Liberdade, em Santarém. Segundo o presidente da CIMLT, trata-se de um investimento que permitirá reduzir anualmente cerca de 800 toneladas de CO₂ equivalente e aproximadamente 200 toneladas de diesel equivalente, contribuindo de forma significativa para a descarbonização da mobilidade regional. “Estamos a transformar uma visão em realidade: uma Lezíria do Tejo mais conectada, mais sustentável e preparada para responder aos desafios do futuro”, conclui João Leite na nota partilhada nas redes sociais.