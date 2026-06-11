‘Qualifica’ da Escola Profissional de Torres Novas em Helsínquia

O Centro Qualifica da Escola Profissional de Torres Novas participou, entre os dias 10 e 16 de Maio, na mobilidade Erasmus+ “Innovations in Vocational Education and Training (VET): Study Visit in Finland”, realizada em Helsínquia, Finlândia, no âmbito do programa Erasmus+. Em representação da instituição estiveram a Coordenadora Catarina Silva e as Técnicas de ORVC Joana Batalha e Margarida Manta Luís, numa experiência internacional de aprendizagem, observação de práticas educativas e intercâmbio profissional, centrada na inovação na educação e formação, na inclusão, nas metodologias pedagógicas e na aprendizagem ao longo da vida.