Alma do Vinho regressa a Alenquer de 17 a 20 de Setembro

Sara Correia, Vizinhos, Miguel Araújo e Carolina de Deus são os artistas que vão pisar o palco da 8.ª edição da Alma do Vinho, que vai decorrer no Parque Urbano da Romeira, em Alenquer, entre 17 e 20 de Setembro.

O evento, segundo a Câmara de Alenquer, é o maior festival de vinhos da região de Lisboa. Além de provas vínicas, a Alma do Vinho conta com cozinha de fogo, gastronomia, exposições, experiências sensoriais, conversas e tertúlias vínicas, programas premium e a “presença dos melhores chefs num evento que se afirma, ano após ano, como uma referência nacional na promoção do vinho, da cultura e da gastronomia”, sublinha a nota do município.

Para a edição deste ano, são esperados mais de 35 produtores de Alenquer e dos distritos envolventes, num local que, há um ano, juntou visitantes de 52 nacionalidades diferentes. Da Austrália ao Quénia, passando pelos Estados Unidos, Reino Unido, Países Baixos e Malásia, muitos quiseram conhecer a Alma do Vinho e provar os vinhos produzidos no concelho de Alenquer.

Os bilhetes para o festival já estão disponíveis, refere o município.