Companhia das Lezírias afirma-se como parceiro de excelência para o ensino

A Companhia das Lezírias recebeu um total de 3.932 estudantes em visitas de estudo e acções de sensibilização ambiental e agro-florestal desde o início do ano, reforçando a sua missão pedagógica e educativa. A maior exploração agrícola do país foi, desde o início do ano, o destino de 1.073 alunos, entre os quais 844 estudantes do ensino secundário e 229 do ensino superior, para visitas de estudo focadas nas suas diversas áreas de actividade.

Este segmento mobilizou 19 escolas provenientes dos distritos de Lisboa, Santarém, Setúbal, Leiria, Évora e Porto o que comprova o alcance e a relevância nacional do programa educativo da empresa.

Adicionalmente, este ano, o Espaço de Visitação e Observação de Aves realizou iniciativas para 1.697 alunos de treze municípios e promoveu diversas acções nas próprias escolas, impactando directamente mais 1.162 alunos de oito concelhos da região.

“Queremos continuar a afirmar a Companhia das Lezírias como um parceiro de excelência para o ensino no nosso país, proporcionando um laboratório vivo e natural onde a teoria e a prática da sustentabilidade se encontram e refere o presidente do Conselho de Administração, Eduardo Oliveira e Sousa, que sublinha também a ligação à população em geral.

“Enquanto maior exploração agrícola e florestal de Portugal, além da vasta produção, a nossa missão tem de passar também por aproximar a população ao campo e para alcançar esse desígnio é indispensável estabelecer uma relação muito próxima com os jovens, mostrando-lhes o campo e a vida no campo”, conclui.