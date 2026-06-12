Economia | 12-06-2026 21:00
Ribatubos celebra 29 anos de história e crescimento
Ribatubos foi fundada em 1997 e continua a crescer e afirmar-se no mercado - foto DR
Administração da empresa de Santarém reafirma o compromisso de continuar a inovar e a servir com a mesma dedicação.
A Ribatubos – Tubagens e Acessórios Ldª, em Santarém, celebra 29 anos de funcionamento, assinalando que aquele marco representa o trabalho, a confiança e a parceria de clientes, fornecedores e colaboradores.
“A administração da Ribatubos agradece a todos os que fazem parte da sua história e reafirma o compromisso de continuar a crescer, inovar e servir com a mesma dedicação que têm caracterizado a empresa desde a sua fundação”, refere em nota de imprensa, a propósito da data.
Fundada a 1 de Junho de 1997 por Joaquim do Rosário Luís, a empresa tem também na liderança os seus dois filhos, Paulo Rosário e Teresa Rosário.
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