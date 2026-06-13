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Economia | 13-06-2026 10:00

Controlo de pragas da Tejo Ambiente no concelho de Mação

esgotos tampa esgoto
foto ilustrativa
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Acção visa a rede de águas residuais e empresa incentiva particulares a intervenções similares nas suas propriedades

A Tejo Ambiente – Empresa Intermunicipal de Ambiente do Médio Tejo realiza entre os dias 9 e 18 de Junho uma campanha preventiva de controlo de pragas na rede de águas residuais no concelho de Mação, com o objectivo de reforçar as condições de salubridade pública e garantir o bom funcionamento das infra-estruturas de saneamento. Durante a realização dos trabalhos, poder-se-ão verificar constrangimentos temporários na circulação rodoviária e na utilização da via pública, pelo que a Tejo Ambiente agradece a compreensão e colaboração de todos os munícipes. A Tejo Ambiente apela ainda à colaboração da população, incentivando a comunidade a promover igualmente acções de controlo de pragas nas suas propriedades privadas, contribuindo para uma maior eficácia e abrangência desta campanha preventiva.

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