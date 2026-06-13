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Economia | 13-06-2026 15:13

Implantação do projecto Viva Mundo em Santarém obriga a alterar uso do solo

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O executivo da Câmara de Santarém aprovou o início do procedimento para a elaboração do Plano de Pormenor da Quinta de Santo António, na União de Freguesias de Achete, Azoia de Baixo e Póvoa de Santarém, propriedade da Paróquia de Marvila, onde vai nascer o parque temático inspirado no futebol.

Os terrenos onde se prevê implantar o parque temático Viva Mundo, nos arredores de Santarém, estão classificados como solo rústico, não tendo aptidão para construção. Nesse sentido, o executivo da Câmara de Santarém aprovou, na reunião de 12 de Junho, o início do procedimento para a elaboração do Plano de Pormenor da Quinta de Santo António, na União de Freguesias de Achete, Azoia de Baixo e Póvoa de Santarém, propriedade da Paróquia de Marvila onde vai nascer o empreendimento. A área de intervenção é de 83 hectares. Estão também em curso procedimentos para a classificação como Projecto de Interesse Nacional (PIN), bem como trabalhos de planeamento territorial em articulação com as entidades competentes.

“Atendendo à dimensão, complexidade e impacto expectável da intervenção, designadamente ao nível da estruturação urbanística, das infraestruturas, das acessibilidades e da valorização económica e territorial, entendeu o município que a elaboração de um Plano de Pormenor constitui o instrumento mais adequado para garantir uma ocupação coerente, sustentável e devidamente articulada com a envolvente”, lê-se na proposta.

O Plano de Pormenor da Quinta de Santo António integra a concepção e desenvolvimento de um parque temático de natureza cultural, educativa, desportiva, ambiental e de recreio e lazer; a construção das infraestruturas necessárias; a instalação de usos complementares, como um centro de congressos, empreendimentos turísticos ou estabelecimentos de comércio, restauração e serviços: a exploração, gestão e manutenção do empreendimento.

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