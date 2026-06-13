LAC tem uma equipa especializada para executar todo o tipo de trabalhos

A LAC - remodelação e pinturas, com sede no Entroncamento, tem vindo a aumentar o tipo de trabalhos que executa, de acordo com as necessidades do mercado e as solicitações dos clientes.

“Recentemente temos apostado bastante na limpeza, tratamento e hidrofugação de telhados, um serviço cada vez mais procurado, sobretudo após períodos de mau tempo. Trata-se de uma área onde existe pouca oferta especializada e que tem contribuído para o crescimento da empresa”, explica o proprietário, Luíz António da Conceição.

Com seis anos de existência, a LAC iniciou a sua actividade na área da pintura, tanto de interiores como de exteriores. Com o crescimento da empresa, alargou a oferta e, há cerca de dois anos, passou também a realizar remodelações gerais de habitações e edifícios.

“Actualmente, executamos projectos de renovação completos, incluindo pintura, canalização, instalações eléctricas e remodelações integrais de imóveis. Trabalhamos em moradias, apartamentos, prédios e outro tipo de edifícios, acompanhando frequentemente processos de reabilitação de casas adquiridas para renovação”, explica.

A empresa tem uma equipa especializada para executar todos os tipos de remodelações, garantindo um acompanhamento completo de cada projecto. Embora realize remodelações completas de habitações, as casas de banho e cozinhas são as divisões em que mais tem trabalhado.

Um dos projectos mais exigentes executado pela LAC foi a remodelação completa de um edifício composto por quatro apartamentos T2. O trabalho envolveu intervenções profundas, incluindo remodelação e pintura integral dos espaços.

A pintura interior e exterior em habitações continua a ser o serviço mais solicitado, especialmente durante os meses de Verão. E também a limpeza, tratamento e hidrofugação de telhados, bem como a substituição de coberturas tradicionais por soluções mais modernas, como os painéis sandwich.

Luíz António da Conceição refere que todos os profissionais da empresa possuem formação adequada às funções que desempenham, tanto ao nível da segurança e utilização de equipamentos de protecção individual (EPI) como das técnicas de execução dos trabalhos. A LAC conta ainda com uma rede de cerca de 25 profissionais independentes que colaboram regularmente com a empresa.

“Trabalhamos sobretudo com condomínios mas também temos muitos clientes particulares. Grande parte dos novos contactos surge através de recomendações de clientes satisfeitos, algo que consideramos um sinal de confiança e reconhecimento do nosso trabalho”, sublinha o empresário.