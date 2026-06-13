W22 é uma oficina multimarca com serviços de mecânica, limpeza e detalhe

A W22 Oficina Multimarca, com Limpeza e Detalhe Automóvel, no Cartaxo, presta serviços de mecânica geral, electricidade automóvel, mecatrónica, pneus, pintura, reparação de colisões, polimentos, detalhe automóvel e carregamento de ar condicionado.

Também executa lavagens de veículos ligeiros e pesados, incluindo cabinas, interiores, um serviço muito procurado por motoristas internacionais. Está actualmente a preparar um espaço dedicado à lavagem de veículos todo-o-terreno.

Trabalha com todas as marcas e está habilitada a registar as manutenções directamente nos sistemas oficiais dos fabricantes, permitindo que os clientes realizem revisões fora da marca sem perderem a garantia do veículo, e também com veículos pesados, motociclos e tractores. No caso dos tractores, faz lavagens, revisões e os serviços de manutenção mais comuns.

Propriedade de Miguel Ribeiro e de Adriana Barata, disponibiliza uma solução de pagamento faseado que permite aos clientes dividir o valor da reparação em até seis meses, sem juros. Embora muitas pessoas associem este sistema a um crédito tradicional, trata-se de uma opção simples e acessível, sujeita apenas às condições de aprovação da entidade parceira.

A W22 também produz, através de tecnologias como a impressão 3D, peças como centros de rodas, grelhas, suportes, encaixes de bancos, capas de botões, tampas de reservatórios, símbolos de marcas e diversos componentes em plástico ou borracha. Aquele serviço permite recuperar peças específicas sem obrigar o cliente a substituir conjuntos completos, reduzindo custos e preservando a originalidade do veículo.

A paixão pelos automóveis sempre fez parte da vida de Miguel Ribeiro. Durante vários anos trabalhou como motorista profissional internacional e esteve sempre ligado ao mundo automóvel, e foi na sequência de um problema de saúde que optou por criar um projecto próprio, tendo aberto a oficina.

“Na altura, já era pai de uma menina, que actualmente tem quatro anos, e percebi que queria estar mais presente no seu crescimento. Quando chegou o momento de regressar ao trabalho, tomei a decisão de não voltar à estrada e de criar um trabalho que me permitisse estar em casa todos os dias e acompanhar a minha família. A ideia da oficina surgiu numa conversa informal entre nós”, conta.

O arranque foi feito com serviços de lavagem, polimento e pequenas pinturas, que foi possível implementar com um investimento inicial reduzido. O desenvolvimento foi sendo feito com trabalho, dedicação e transparência no relacionamento com os clientes e na sua fidelização através da confiança e da qualidade do serviço prestado.

O próximo passo da W22 passa por criar todas as condições exigidas pelas normas europeias para poder trabalhar com veículos de alta voltagem, nomeadamente automóveis 100% eléctricos.