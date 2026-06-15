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Economia | 15-06-2026 18:00

Vila Franca de Xira lança ferramenta digital para ligar comerciantes

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Integrada no projecto Bairro Comercial Digital de Vila Franca de Xira, financiado pelo Plano de Recuperação e Resiliência, esta plataforma pretende apoiar a modernização dos negócios locais.

A Câmara de Vila Franca de Xira apresentou no último fim de semana a nova plataforma digital XMarket Place, uma iniciativa criada para aproximar o comércio local dos consumidores através de um ambiente online mais simples e centralizado. A ferramenta, co-financiada por fundos comunitários, funciona como uma espécie de montra digital, onde é possível consultar lojas, serviços, produtos e campanhas promocionais disponíveis no concelho, facilitando o acesso à oferta local.
No momento de lançamento, a plataforma reúne 61 estabelecimentos aderentes, distribuídos por várias áreas, com destaque para a restauração e o sector da moda e acessórios, cada um com 16 participantes. Estão ainda representados negócios de informática, acessórios especializados, estética e bem-estar, além de outras actividades como pet shops, papelarias, decoração, presentes e serviços diversos.
Integrada no projecto Bairro Comercial Digital de Vila Franca de Xira, financiado pelo Plano de Recuperação e Resiliência, esta plataforma pretende apoiar a modernização dos negócios locais, incentivando a sua presença no meio digital. Os comerciantes podem criar e personalizar o seu espaço online, divulgar produtos e serviços, lançar campanhas e gerir promoções de forma autónoma.
Do lado dos consumidores, o XMarket Place permite explorar o comércio local de forma mais prática, comparar opções e escolher diferentes formas de compra, incluindo entrega ao domicílio ou levantamento em loja, conforme as condições definidas por cada estabelecimento.
A plataforma, disponível em https://xmarketplace.pt/, foi desenvolvida pela empresa Wond Consulting em colaboração com o município. A sua apresentação aconteceu a 6 de Junho no Celeiro da Patriarcal, durante o evento XMarket Chill, que também marcou a 5.ª edição do conceito XMarket e reuniu mais de 2.400 visitantes e 35 comerciantes.

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