uma parceria com o Jornal Expresso
18/06/2026

Edição Diária >

Edição Semanal >

 38 anos do jornal o Mirante
Assine O Mirante e receba o jornal em casa
Economia | 18-06-2026 21:00

CCDR Centro pagou 41,8% das indemnizações relativas à depressão Kristin

poste comunicacoes tempestade mau tempo ilustrativ
foto ilustrativa
partilhe no Facebook
partilhe no Twitter

Os dados referem-se a 10 de Junho e o montante total já pago é superior a 28 milhões de euros.

Dos 73 municípios que integram a Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Centro, I.P. (CCDR Centro), com candidaturas apresentadas, relativas a pedidos de indemnização pelos danos em habitações causados pela tempestade Kristin e outras, apenas nove têm todas as candidaturas que apresentaram decididas.
Com 90% de candidaturas decididas há 12 municípios, e com mais de metade e até 89% das candidaturas apresentadas, já decididas, estão 20 municípios. Os dados relativos a 10 de Junho, constam de um comunicado da CCDR com data de 15, que embora não indique os nomes dos municípios, refere que, das 25.723 candidaturas apresentadas foram aprovadas 10.752 (41,8% do total), tendo já sido pagas 7.272 indemnizações, num montante total superior a 28 milhões de euros.

Mais Notícias

    A carregar...
    Logo: Mirante TV
    mais vídeos
    pub1
    pub1

    Fotogaleria

    mais fotogalerias
    pub8
    pub8

    Edição Semanal

    Edição nº 1775
    17-06-2026
    Capa Médio Tejo
    Edição nº 1775
    17-06-2026
    Capa Lezíria Tejo
    Edição nº 1775
    17-06-2026
    Capa Vale Tejo
    17-06-2026
    Especiais de O MIRANTE
    22-04-2026
    Revista Saúde e Bem Estar
    25-02-2026
    Edição Retrospectiva 2025
    19-11-2025
    Edição do 38º Anivesário de O MIRANTE
    08-10-2025
    Revista 1000 Maiores Empresas da Região