CCDR Centro pagou 41,8% das indemnizações relativas à depressão Kristin

Dos 73 municípios que integram a Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Centro, I.P. (CCDR Centro), com candidaturas apresentadas, relativas a pedidos de indemnização pelos danos em habitações causados pela tempestade Kristin e outras, apenas nove têm todas as candidaturas que apresentaram decididas.

Com 90% de candidaturas decididas há 12 municípios, e com mais de metade e até 89% das candidaturas apresentadas, já decididas, estão 20 municípios. Os dados relativos a 10 de Junho, constam de um comunicado da CCDR com data de 15, que embora não indique os nomes dos municípios, refere que, das 25.723 candidaturas apresentadas foram aprovadas 10.752 (41,8% do total), tendo já sido pagas 7.272 indemnizações, num montante total superior a 28 milhões de euros.