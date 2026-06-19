Ordem dos Engenheiros de Santarém no debate “Do Olival à Vila – Ecossistemas em Diálogo”

A delegada distrital de Santarém da Ordem dos Engenheiros, Ana Luís, e o delegado adjunto, Miguel Saldanha, participaram na sessão “Do Olival à Vila | Ecossistemas em Diálogo”, que decorreu dia 5 de Junho, Dia Mundial do Ambiente, no Lagar de Azeite Luís Oliva, na Louriceira, integrada na Alcanena Green Week.

A iniciativa destinou-se a promover a reflexão sobre sustentabilidade, território, inovação e valorização ambiental, aproximando diferentes perspectivas sobre a relação entre o olival, os ecossistemas naturais e o espaço urbano. Para a sessão, a organização anunciou intervenções de Bruno Silva, investigador do MED – Instituto Mediterrâneo para a Agricultura, Ambiente e Desenvolvimento da Universidade de Évora; Elvira Fortunato, directora e investigadora do Centro de Investigação de Materiais da NOVA FCT, cuja participação decorreu a convite da Delegação Distrital de Santarém da Ordem dos Engenheiros e, Ana Correia, arquitecta especializada em sustentabilidade e planeamento territorial do município de Alcanena.

A moderação do debate coube a Luís Duarte Melo, coordenador da APOAC – Associação para a Promoção do Olival e Azeite de Aire e Candeeiros.