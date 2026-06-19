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Economia | 19-06-2026 10:00

Ordem dos Engenheiros de Santarém no debate “Do Olival à Vila – Ecossistemas em Diálogo”

conferencia
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Iniciativa decorreu no Dia Mundial do Ambiente e destinou-se a promover a reflexão sobre sustentabilidade, território, inovação e valorização ambiental.

A delegada distrital de Santarém da Ordem dos Engenheiros, Ana Luís, e o delegado adjunto, Miguel Saldanha, participaram na sessão “Do Olival à Vila | Ecossistemas em Diálogo”, que decorreu dia 5 de Junho, Dia Mundial do Ambiente, no Lagar de Azeite Luís Oliva, na Louriceira, integrada na Alcanena Green Week.
A iniciativa destinou-se a promover a reflexão sobre sustentabilidade, território, inovação e valorização ambiental, aproximando diferentes perspectivas sobre a relação entre o olival, os ecossistemas naturais e o espaço urbano. Para a sessão, a organização anunciou intervenções de Bruno Silva, investigador do MED – Instituto Mediterrâneo para a Agricultura, Ambiente e Desenvolvimento da Universidade de Évora; Elvira Fortunato, directora e investigadora do Centro de Investigação de Materiais da NOVA FCT, cuja participação decorreu a convite da Delegação Distrital de Santarém da Ordem dos Engenheiros e, Ana Correia, arquitecta especializada em sustentabilidade e planeamento territorial do município de Alcanena.
A moderação do debate coube a Luís Duarte Melo, coordenador da APOAC – Associação para a Promoção do Olival e Azeite de Aire e Candeeiros.

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