Empresas de Rio Maior receberam prémios na Gala Empresarial

A Câmara Municipal de Rio Maior organizou no dia 12 de Junho, na “Quinta do Talego”, no Alto da Serra, a 3.ª Gala Empresarial, durante a qual foram distinguidas 31 empresas com o selo de reputação PME Líder e 11 na categoria PME Excelência.

Quanto aos prémios relativos às diversas categorias, o prémio empreendedorismo foi atribuído a Susana Nogueira da Clinifisio - Fisioterapia, Saúde e Bem-Estar, Ldª; o prémio Startup do Ano à KÓFI - Bio4All de Anabela Seabra; o prémio Jovem Empresário a Henrique Henriques da Xismor - Centro de Radiologia de Rio Maior, Ldª; o prémio Sustentabilidade Ambiental à Nobre Alimentação, Ldª e o prémio Mulher Empresária a Maria do Céu Franco, administradora da Queen’s Road - Trans, Ldª.

A Sibelco Portuguesa, Ldª foi distinguida como Empresa Exportadora; o prémio Dinâmica Empresarial foi para António Fernando Neves - Electricidade, Estudos e Proj. Eléctricos, Ldª; o prémio Empresa Investidora para PANPOR - Produtos Alimentares, SA, e o prémio Carreira Empresarial para Maria Rita Costa - Frioriver -Logística e Transportes, Ldª.

O júri dos prémios era composto por entidades representativas de várias instituições da região entre as quais o IAPMEI, a APRODER, a DESMOR, Nersant e Escola Superior de Gestão e Tecnologia de Santarém.