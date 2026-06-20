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Economia | 20-06-2026 15:00

Empresas de Rio Maior receberam prémios na Gala Empresarial

Empresas de Rio Maior receberam prémios na Gala Empresarial
Empresários e empresas distinguidos numa noite de reconhecimento - foto O MIRANTE
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Câmara de Rio Maior promove empresas do concelho com organização de um encontro que reúne empresários e entidades representativas da economia regional e nacional.

A Câmara Municipal de Rio Maior organizou no dia 12 de Junho, na “Quinta do Talego”, no Alto da Serra, a 3.ª Gala Empresarial, durante a qual foram distinguidas 31 empresas com o selo de reputação PME Líder e 11 na categoria PME Excelência.
Quanto aos prémios relativos às diversas categorias, o prémio empreendedorismo foi atribuído a Susana Nogueira da Clinifisio - Fisioterapia, Saúde e Bem-Estar, Ldª; o prémio Startup do Ano à KÓFI - Bio4All de Anabela Seabra; o prémio Jovem Empresário a Henrique Henriques da Xismor - Centro de Radiologia de Rio Maior, Ldª; o prémio Sustentabilidade Ambiental à Nobre Alimentação, Ldª e o prémio Mulher Empresária a Maria do Céu Franco, administradora da Queen’s Road - Trans, Ldª.
A Sibelco Portuguesa, Ldª foi distinguida como Empresa Exportadora; o prémio Dinâmica Empresarial foi para António Fernando Neves - Electricidade, Estudos e Proj. Eléctricos, Ldª; o prémio Empresa Investidora para PANPOR - Produtos Alimentares, SA, e o prémio Carreira Empresarial para Maria Rita Costa - Frioriver -Logística e Transportes, Ldª.
O júri dos prémios era composto por entidades representativas de várias instituições da região entre as quais o IAPMEI, a APRODER, a DESMOR, Nersant e Escola Superior de Gestão e Tecnologia de Santarém.

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