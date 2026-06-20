Feira Nacional de Agricultura começou a meio gás mas chegou aos 180 mil visitantes

O número de visitantes da Feira Nacional de Agricultura/Feira do Ribatejo (FNA 26) em Santarém rondou os 180 mil, número semelhante ao que se registou no ano passado. A afluência ao certame não atingiu a fasquia das 200 mil entradas de outros anos, mas voltou a ter muitos políticos a visitá-lo, nomeadamente, o Presidente da República António José Seguro, o primeiro-ministro Luís Montenegro e o presidente da Assembleia da República José Pedro Aguiar-Branco, para além da novidade de ter tido pela primeira vez na inauguração dois ministros, o da Agricultura e a do Ambiente.

O primeiro dia de feira esteve longe das enchentes de outros tempos mas a afluência foi crescendo com o andar do evento. E no último fim de semana a afluência de público melhorou bastante, em boa parte impulsionada pelo cartaz musical e também pelo dia de Santarém, na sexta-feira, 12 de Junho, que só à conta das escolas do concelho garantiu perto de 3 mil entradas.

O Centro Nacional de Exposições e Mercados Agrícolas (CNEMA), que organiza o evento no seu parque de exposições, considera que a edição de 2026, que decorreu de 6 a 14 de Junho, contou com “uma forte participação de expositores, produtores, empresas, associações e municípios”. E “reafirmou a Feira Nacional de Agricultura como uma plataforma privilegiada de promoção da agricultura portuguesa, evidenciando a vitalidade, a diversidade e o dinamismo do sector agrícola nacional”.

Se nas grandes naves de exposições se notou um menor número de stands, compensado pelo aumento das suas dimensões e pela sofisticação, no exterior foi evidente o crescimento da área de exposição de maquinaria e equipamentos, com novas marcas e produtos. A FNA voltou também a reunir uma diversidade de exemplares das principais raças bovinas autóctones nacionais, equinos, ovinos, caprinos, suínos e aves.

Dentro da FNA há várias feiras e atracções para diferentes públicos e os espaços dedicados à gastronomia, os concertos e diversões voltaram a atrair muitos visitantes que têm na feira um ponto de encontro e espaço de convívio, apesar de alguns preços escaldantes ali praticados.