Hospital da Luz Ribatejo prepara-se para abrir ao público em Santarém no último trimestre

A maquete do futuro Hospital da Luz Ribatejo foi pré-apresentada no sábado, 13 de Junho, no stand do município de Santarém na Feira Nacional da Agricultura, num momento institucional que contou com a presença do presidente da Câmara Municipal de Santarém, João Teixeira Leite, e de Pedro Patrício, administrador executivo da nova unidade hospitalar.

A iniciativa assinalou mais uma etapa de um projecto que, segundo Pedro Patrício, começou a ser pensado há cerca de uma década. “Hoje é mais um marco para a unidade. Começámos a conceber este hospital em 2016”, afirmou o administrador executivo, sublinhando que a presença na FNA teve também um valor simbólico pela relação estabelecida com a autarquia e com a freguesia.

O futuro hospital está na fase final de construção. Segundo Pedro Patrício, o consórcio responsável pela obra deverá entregar o edifício durante o mês de Julho, seguindo-se a fase de instalação dos equipamentos, recrutamento e preparação da abertura ao público. “Vamos começar a equipar durante Agosto e Setembro e contamos abrir ao público no último trimestre deste ano”, disse. O responsável admitiu Outubro como horizonte de abertura, lembrando, no entanto, que o arranque depende também das licenças da Entidade Reguladora da Saúde.

Para Pedro Patrício, o Hospital da Luz Ribatejo não é um projecto apenas para Santarém, mas para uma região mais vasta. O administrador executivo afirmou que a unidade foi pensada para servir cerca de 480 mil pessoas e para reforçar a medicina de proximidade dos ribatejanos. “Viemos para Santarém para estar mais perto dos ribatejanos. Queremos criar valor na vida dos torrejanos, dos almeirinenses, dos cartaxenses, dos tomarenses, dos escalabitanos”, declarou.

A ligação pessoal a Santarém também foi assumida pelo administrador executivo, que se definiu como “um escalabitano transplantado de alfacinha”. Pedro Patrício disse que há muito defendia a localização do hospital, não apenas por razões afectivas, mas pela posição geográfica da cidade. “Santarém é uma espécie de rotunda de Portugal. É onde tudo passa”, afirmou, referindo as infra-estruturas ferroviárias, rodoviárias e a proximidade aos aeroportos.

João Teixeira Leite destacou o investimento privado da Luz Saúde como um factor de crescimento para Santarém e para a região. O presidente da câmara falou num investimento de 59 milhões de euros e na criação de 400 postos de trabalho, que classificou como qualificados e diversificados. “Uma organização desta natureza comporta um conjunto de stakeholders que vai criar valor na nossa economia, na nossa sociedade e na dinâmica que desejamos para o nosso território”, afirmou.

O autarca elogiou ainda o papel de Pedro Patrício na concretização do projecto, considerando-o “um apaixonado por Santarém” e “um dos grandes responsáveis” pelo investimento. João Teixeira Leite anunciou também que a rotunda de acesso ao hospital deverá passar a chamar-se Rotunda Luz Saúde, ficando a própria unidade responsável pelo seu cuidado e valorização.

Durante a apresentação, João Teixeira Leite referiu que visitou recentemente a obra e classificou-a como “notável”, destacando a dimensão do edifício, as quatro salas de bloco operatório e a aposta em tecnologia de ponta. Para o presidente da câmara, Santarém passará a ter uma oferta de saúde diferenciadora.

Pedro Patrício adiantou ainda que está em curso o processo de recrutamento e que a direcção executiva do hospital já começou a ser constituída. Rita Paulos, Tatiana Silvestre e o enfermeiro Miguel Neves serão responsáveis pela operação clínica e pela gestão da futura unidade.

O administrador executivo afirmou que a Luz Saúde pretende dar prioridade, no recrutamento, a pessoas de Santarém e do Ribatejo, mas sem procurar, numa primeira fase, profissionais que estejam actualmente na Unidade Local de Saúde ou ligados a outros grupos privados na saúde. O objectivo, explicou, é atrair mão-de-obra qualificada de fora para dentro da cidade e da região.