Oferta Formativa do Agrupamento de Escolas Damião de Goes

Com mais de 50 anos de serviço público, o AEDG, em Alenquer, afirma-se como um pilar essencial do desenvolvimento local e regional. A sua missão centra-se na formação integral de crianças, jovens e adultos, promovendo a cidadania, a aprendizagem de qualidade e o desenvolvimento de competências que respondem às necessidades reais da comunidade e do tecido empresarial.

O AEDG oferece diversos percursos formativos, em áreas como ciência, tecnologia, artes, humanidades, disponibilizando todas as vias de prosseguimento de estudos — Ciências e Tecnologias, Ciências Socioeconómicas, Línguas e Humanidades e Artes Visuais — garantindo percursos diversificados e adequados aos interesses dos alunos.

Há uma forte aposta nas competências profissionais, com a oferta de formação profissional de nível 4, distinguindo o AEDG como parceiro estratégico das empresas locais e regionais.

Com um Centro Tecnológico Especializado em Informática e certificação EQAVET, oferece cursos alinhados com as exigências do mercado de trabalho, nomeadamente nas áreas de ciências informáticas, comércio, marketing, gestão e administração e Saúde. As empresas reconhecem a qualidade técnica e as competências dos alunos, acolhendo-os em estágios que se traduzem em oportunidades de emprego. A mobilidade ERASMUS (estágios no estrangeiro) reforça ainda mais a preparação dos jovens para contextos profissionais exigentes e globalizados.

O AEDG assegura também percursos de qualificação de adultos através do Centro Qualifica, oferecendo formação escolar, dupla certificação e formação modular em áreas como informática, administração, cuidados de beleza e línguas estrangeiras. Para a população imigrante, disponibiliza formação em Português Língua de Acolhimento, promovendo integração e coesão social.

O AEDG é, assim, um agente determinante na formação de jovens e adultos e um contributo directo para o crescimento das empresas e da região.

* Texto da responsabilidade do Agrupamento de Escolas Damião de Goes - Alenquer