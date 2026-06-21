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Economia | 21-06-2026 12:00

Escola Profissional de Torres Novas acolheu comitiva francesa

Escola Profissional de Torres Novas acolheu comitiva francesa
Alunos de França estiveram em Torres Novas - foto DR
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No âmbito do Erasmus+ foram recebidos trinta alunos e quatro professores da escola profissional CFA – Maison Familiale Rurale de Quétigny

A Escola Profissional de Torres Novas, acolheu, de 10 a 12 de Junho, uma comitiva francesa, composta por 30 alunos e 4 professores da escola profissional CFA –Maison Familiale Rurale de Quétigny , no âmbito do programa Erasmus+.
O grupo teve oportunidade de conhecer o centro histórico da cidade de Torres Novas, numa visita guiada dinamizada pelos alunos do 1.º ano do curso de Turismo e ao longo da estadia, foram explorados alguns dos locais mais emblemáticos da região, nomeadamente o Convento de Cristo, em Tomar, o centro histórico desta cidade e a praia da Nazaré, proporcionando um contacto directo com a história, o património, as paisagens e as tradições portuguesas.
Paralelamente, decorreu um encontro entre docentes dos dois países, onde foram debatidos temas relevantes como as diferenças entre os sistemas educativos português e francês, a organização da Formação em Contexto de Trabalho e os principais desafios do ensino profissional na actualidade, num espírito de partilha de boas práticas e reflexão conjunta.
Um dos momentos mais marcantes do programa foi a noite intercultural, que reuniu participantes de ambos os países, em torno da gastronomia tradicional, da música e de momentos de convívio e animação, celebrando a diversidade cultural e os valores fundamentais da construção europeia.

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