Escola Profissional de Torres Novas acolheu comitiva francesa

A Escola Profissional de Torres Novas, acolheu, de 10 a 12 de Junho, uma comitiva francesa, composta por 30 alunos e 4 professores da escola profissional CFA –Maison Familiale Rurale de Quétigny , no âmbito do programa Erasmus+.

O grupo teve oportunidade de conhecer o centro histórico da cidade de Torres Novas, numa visita guiada dinamizada pelos alunos do 1.º ano do curso de Turismo e ao longo da estadia, foram explorados alguns dos locais mais emblemáticos da região, nomeadamente o Convento de Cristo, em Tomar, o centro histórico desta cidade e a praia da Nazaré, proporcionando um contacto directo com a história, o património, as paisagens e as tradições portuguesas.

Paralelamente, decorreu um encontro entre docentes dos dois países, onde foram debatidos temas relevantes como as diferenças entre os sistemas educativos português e francês, a organização da Formação em Contexto de Trabalho e os principais desafios do ensino profissional na actualidade, num espírito de partilha de boas práticas e reflexão conjunta.

Um dos momentos mais marcantes do programa foi a noite intercultural, que reuniu participantes de ambos os países, em torno da gastronomia tradicional, da música e de momentos de convívio e animação, celebrando a diversidade cultural e os valores fundamentais da construção europeia.