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Economia | 21-06-2026 15:00

Kiabi chega a Santarém e reforça a sua aposta no crescimento em Portugal

Kiabi chega a Santarém e reforça a sua aposta no crescimento em Portugal
Kiabi abre portas em Santarém para revolucionar a forma como se compra roupa em Santarém - foto DR
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A KIABI em conjunto com as franchisadas, Virgínia Silva e Andreia Maldonado, querem aproximar a marca de mais famílias.

Abriu em Santarém a 4 de Junho, no ‘Retail Park’, a 14ª loja KIABI do país, que apresenta como objectivo, continuar a ‘aproximar a marca de mais famílias portuguesas e consolidar o seu desenvolvimento numa região com elevado potencial de crescimento”.
O novo espaço resulta de uma visão partilhada entre a KIABI e as franchisadas Virgínia Silva e Andreia Maldonado e tem mais de 1.100 m² dedicados à moda para toda a família.
O espaço integra as marcas Kitchoun, especializada em calçado infantil, e (ekstract), focada no desporto e no bem-estar, reflectindo a evolução da KIABI para um ecossistema de marcas e soluções pensado para acompanhar as famílias em diferentes momentos da sua vida.
Virgínia Silva diz que, depois da experiência adquirida à frente da loja de Torres Vedras, o seu desafio é impulsionar também a nova loja de Santarém, contribuindo para o crescimento da marca no país.
“Após a experiência em Torres Vedras, confirmámos a solidez do modelo KIABI e a sua capacidade de resposta às necessidades das famílias portuguesas. Anteriormente, fui directora de loja da KIABI, e foi essa experiência que me levou a acreditar na marca e a avançar primeiro para Torres e agora para Santarém”, explica, sublinhando os objectivos.
“A abertura em Santarém enquadra-se numa visão de crescimento a longo prazo, apoiada pelo potencial comercial da região e pela oportunidade de levar uma oferta de moda para toda a família a uma zona com grande potencial de desenvolvimento. Estamos convictos de que esta nova implementação irá contribuir para reforçar a presença da marca em Portugal”, acrescenta Virgínia Silva.
Andreia Maldonado, complementa as suas declarações com a referência à posição estratégica de Santarém, com uma área de influência relevante, uma comunidade dinâmica e uma forte tradição comercial. “Identificámos uma oportunidade para reforçar a proximidade da marca e oferecer a mais famílias uma experiência de compra acessível”.
Para Mercedes Porro, Directora de Estratégia da KIABI Espanha e Portugal, a abertura de Santarém faz parte da evolução natural da empresa no mercado português e da sua vontade de continuar a aproximar a marca de mais famílias.
“Este projecto reflecte também a importância do nosso modelo de franchising, que combina a visão local dos nossos parceiros com a experiência e o conhecimento da marca para apoiar o nosso crescimento no país”.

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