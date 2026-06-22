Bairro “Vila” de Torres Novas reforça visibilidade digital do comércio

Desenvolvido pelo consórcio constituído pelo Município de Torres Novas, pela ADIRN e pela NERSANT, no âmbito do Plano de Recuperação e Resiliência (PRR), o Bairro Comercial Digital “Vila”, criado para responder aos desafios enfrentados pelo comércio tradicional do centro histórico, tem vindo a criar um ecossistema digital integrado para reforçar a sua competitividade; aumentar a sua visibilidade digital e aproximá-lo dos consumidores.

Actualmente, o Bairro Comercial Digital “Vila” apresenta já um elevado nível de maturidade operacional, encontrando-se a maioria das soluções previstas implementadas e em funcionamento.

O projecto integra cerca de 230 espaços aderentes, entre comércio, serviços e outros modelos de negócio do centro histórico de Torres Novas, reflectindo a forte adesão do tecido económico local e a relevância do Bairro enquanto instrumento de modernização, promoção e valorização da economia urbana da cidade.

Mais do que digitalizar lojas, a “Vila” pretende afirmar o centro histórico como um verdadeiro “centro comercial a céu aberto”, onde tradição e inovação coexistem de forma integrada. Um dos seus eixos foi a criação do marketplace digital “Vila” (vila.torresnovas.pt), uma plataforma comum que agrega comerciantes e prestadores de serviços do centro histórico numa solução integrada de promoção, divulgação e venda online.

Aquela ferramenta permite aos negócios locais reforçar a sua presença digital, diversificar canais de comunicação e promoção, melhorar a relação com os clientes e integrar novas dinâmicas comerciais e logísticas.

Destaca-se também a integração de um sistema de geoanalytics e recolha de dados, que permitirá monitorizar fluxos de pessoas e viaturas, bem como de um sistema de estacionamento inteligente que permitirá identificar, em tempo real, os lugares disponíveis no Bairro.

Os MUPIs digitais interactivos, os totens digitais, o Wi-Fi público gratuito, a rede de sinalética digital e o mobiliário urbano inteligente, como bancos com carregamento para dispositivos móveis e espaços smart alimentados por energia renovável, são outras soluções tecnológicas implementadas.

Foi igualmente desenvolvida uma identidade visual comum para os aderentes do Bairro, através da implementação de sinalética identificativa nas lojas e estabelecimentos, contribuindo para a visibilidade dos negócios locais e reforçando a imagem e a identidade do Bairro Comercial Digital “Vila”. Brevemente será implementado um sistema de realidade aumentada e visita virtual, que permitirá guiar visitantes e torrejanos por várias artérias do local.

Paralelamente, o Bairro “Vila” tem vindo a afirmar-se como palco de diversos eventos dinamizadores, assumindo-se como um pólo de atracção de visitantes e contribuindo para um centro histórico de Torres Novas mais vivo e participado. O próximo é o “Arraial na Vila”, dia 19 de Junho, no Largo Dom Diogo Fernandes de Almeida, iniciativa que pretende transformar aquele espaço num ponto de encontro, tradição e animação, no âmbito das celebrações dos Santos Populares.