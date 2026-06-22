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Economia | 22-06-2026 16:45

Insolvente Jodel é vendida com trabalhadores e escritura é assinada esta semana

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A venda da Jodel à Interhigiene assegura todos os postos de trabalho e abre uma nova fase para a unidade de Aveiras de Cima, que estava em insolvência desde 2024 e que só chegou a este desfecho feliz e pouco usual pelo esforço da administração nomeada pelo tribunal e dos funcionários.

A fábrica Jodel Hygiene Products Manufacturing, em Aveiras de Cima, foi vendida à empresa Interhigiene, de Serzedelo, Guimarães, e mantémse a laborar com todos os trabalhadores ao serviço. A escritura da compra deverá ser formalizada no espaço de uma semana, confirmou ao nosso jornal o administrador judicial Jorge Calvete.

A Interhigiene, fundada em 2005, dedicase ao fabrico e distribuição de produtos de higiene e limpeza para uso profissional e doméstico. Produz marcas próprias e marcas para a grande distribuição, como a Porsi do Intermarché, além das gamas In, Apta, Class, Soft, a linha Woof para higiene animal e a marca de cosmética Skyn Cosmetics. Em 2022 foi distinguida pela revista Exame como melhor PME do sector Química, referente ao exercício de 2021.

A venda encerra um período de 21 meses de incerteza para os trabalhadores da Jodel, que acumulava dívidas avultadas e esteve em risco de ser vendida ao desbarato. Em Dezembro de 2024, O MIRANTE esteve na festa de Natal da empresa e revelou as contas, o estado do processo e as perspectivas de futuro, numa altura em que trabalhadores e administração judicial mantinham a produção activa para evitar a desvalorização da unidade.

Com a entrada da Interhigiene, a fábrica de Aveiras de Cima, concelho de Azambuja, deverá integrar a estrutura produtiva do grupo do norte do país e manter a laboração sem interrupções.

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