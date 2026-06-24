Alentejo e Ribatejo são a região convidada da FIA Lisboa 2026

A Entidade Regional de Turismo do Alentejo e Ribatejo é a região convidada da Feira Internacional do Artesanato - FIA Lisboa 2026, que decorre de 27 de Junho a 5 de Julho, no Parque das Nações. O stand da entidade, instalado no Pavilhão 1 (1D01), ocupa 72 metros quadrados e vai receber mais de 50 artesãos de 36 concelhos, que ao longo dos nove dias mostram ao vivo o trabalho tradicional da região.



Aos sábados, o espaço ganha ainda mais animação com actuações de grupos de Cante Alentejano, tanto no stand como no palco principal da feira. No dia 27 de Junho actuam as Cantadeiras do Barreiro e o Grupo Saudades do Alentejo, e a 4 de Julho sobem ao palco o Grupo Coral O Sobreiro e as Cantadeiras de Essência Alentejana.



A edição deste ano da FIA conta com mais de 500 expositores e 36 países representados, numa área total de 30 mil metros quadrados dedicada ao artesanato, gastronomia e animação. Entre as novidades está o Passaporte FIA Pequenos Mestres, iniciativa dirigida ao público infantil que desafia as crianças a percorrerem a feira, recolherem carimbos e participarem em actividades dinamizadas por artesãos do Alentejo e Ribatejo. No final, os participantes recebem uma oferta alusiva à região no stand da ERT.