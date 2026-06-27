uma parceria com o Jornal Expresso
27/06/2026

Edição Diária >

Edição Semanal >

 38 anos do jornal o Mirante
Assine O Mirante e receba o jornal em casa
Economia | 27-06-2026 18:00

Feira Multissetorial regressa a Amiais de Baixo

Feira Multissetorial regressa a Amiais de Baixo
partilhe no Facebook
partilhe no Twitter

A vila de Amiais de Baixo recebe, entre os dias 3 e 5 de Julho, a oitava edição da Feira Multissetorial, este ano sob o lema "Fixar talento, garantir o futuro".

A vila de Amiais de Baixo recebe, entre os dias 3 e 5 de Julho de 2026, a oitava edição da Feira Multissetorial, este ano sob o lema "Fixar talento, garantir o futuro". O certame conta com um programa diversificado, incluindo exposições, conferências, provas de vinhos, animação musical, gastronomia e momentos de convívio para toda a família. A entrada é gratuita.
O certame arranca na sexta-feira, dia 3 de julho, com a abertura oficial às 18h30, seguindo-se o serviço de jantares e animação musical. No sábado, dia 4, terá lugar a inauguração oficial da feira, a visita aos expositores, uma conferência subordinada ao tema do evento, prova de vinhos e diversos espetáculos musicais. No domingo, dia 5, destaca-se uma aula de zumba gratuita aberta a toda a população, encerrando o evento ao final da tarde.
Tradicionalmente, a Feira Multissetorial realiza-se na semana de 1 de Novembro, No entanto, a edição de 2026 da feira foi excepcionalmente antecipada para os dias 3 a 5 de Julho, devido ao início previsto das obras de construção do futuro Pavilhão Multiusos de Amiais de Baixo. A iniciativa é organizada pela Comissão de Festas em Honra de São Sebastião 2027.

Mais Notícias

    A carregar...
    Logo: Mirante TV
    mais vídeos
    pub1
    pub1
    pub1
    pub1

    Fotogaleria

    mais fotogalerias
    pub8
    pub8

    Edição Semanal

    Edição nº 1776
    24-06-2026
    Capa Médio Tejo
    Edição nº 1776
    24-06-2026
    Capa Lezíria Tejo
    Edição nº 1776
    24-06-2026
    Capa Vale Tejo
    24-06-2026
    Especiais de O MIRANTE
    22-04-2026
    Revista Saúde e Bem Estar
    25-02-2026
    Edição Retrospectiva 2025
    19-11-2025
    Edição do 38º Anivesário de O MIRANTE
    08-10-2025
    Revista 1000 Maiores Empresas da Região