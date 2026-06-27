Feira Multissetorial regressa a Amiais de Baixo

A vila de Amiais de Baixo recebe, entre os dias 3 e 5 de Julho de 2026, a oitava edição da Feira Multissetorial, este ano sob o lema "Fixar talento, garantir o futuro". O certame conta com um programa diversificado, incluindo exposições, conferências, provas de vinhos, animação musical, gastronomia e momentos de convívio para toda a família. A entrada é gratuita.

O certame arranca na sexta-feira, dia 3 de julho, com a abertura oficial às 18h30, seguindo-se o serviço de jantares e animação musical. No sábado, dia 4, terá lugar a inauguração oficial da feira, a visita aos expositores, uma conferência subordinada ao tema do evento, prova de vinhos e diversos espetáculos musicais. No domingo, dia 5, destaca-se uma aula de zumba gratuita aberta a toda a população, encerrando o evento ao final da tarde.

Tradicionalmente, a Feira Multissetorial realiza-se na semana de 1 de Novembro, No entanto, a edição de 2026 da feira foi excepcionalmente antecipada para os dias 3 a 5 de Julho, devido ao início previsto das obras de construção do futuro Pavilhão Multiusos de Amiais de Baixo. A iniciativa é organizada pela Comissão de Festas em Honra de São Sebastião 2027.