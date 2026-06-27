Inauguradas novas instalações da Marco Aguiar Automóveis na Chamusca

O que representa este momento para si a abertura das novas instalações?

A concretização de um projecto com algum tempo. O que está à vista corresponde exactamente à ideia que tinha para este espaço. O objectivo foi criar algo diferente do que já existe na região, oferecendo um conceito e um serviço que normalmente só se encontram nas capitais de distrito.

Como nasceu o projecto empresarial que hoje reúne a Marco Aguiar Automóveis e a Marco Aguiar Seguros, na Chamusca?

Nasceu da paixão que sempre tive pelo sector automóvel. Depois de vários anos de experiência na área, em 2021 decidi criar o meu próprio negócio e sempre quis colocar essa experiência ao serviço dos clientes, oferecendo um acompanhamento próximo e construindo relações de confiança. Foi dessa vontade que nasceu a Marco Aguiar Automóveis e, mais tarde, a Marco Aguiar Seguros.

O que motivou o investimento nestas novas instalações?

A principal motivação foi a fidelização dos nossos clientes. Ao longo dos anos, temos construído relações de confiança que fazem com que muitos clientes regressem quando precisam de adquirir um novo automóvel. Estas novas instalações permitem-nos oferecer um serviço mais completo, confortável e profissional, proporcionando uma melhor experiência a quem nos visita e reforçando a confiança que os clientes depositam em nós.

Qual tem sido a importância da Chamusca e da região no desenvolvimento dos seus negócios?

A Chamusca tem uma importância muito especial para mim, porque é a minha terra. Vim para cá com sete anos e foi aqui que cresci, tanto a nível pessoal como profissional. Quando decidi criar o meu próprio negócio, quis fazê-lo na Chamusca e contribuir para o desenvolvimento da terra que me viu crescer.

O que vai permitir estas novas instalações?

Reforçar e diversificar os serviços prestados. Aqui teremos a venda de automóveis acima dos 10 mil euros, a área de seguros e uma oficina de mecânica. Ao mesmo tempo, vamos manter o outro stand, dedicado à venda de viaturas até aos 10 mil euros; o stand do Botequim, com oferta de viaturas de diferentes gamas, e também a loja de seguros. Desta forma, conseguimos aumentar a nossa capacidade de resposta e servir melhor os nossos clientes.

Como vê a evolução dos sectores automóvel e segurador nos próximos anos?

A digitalização e o acesso cada vez maior à informação obrigam-nos a evoluir constantemente e a fazer melhor do que fazíamos no passado. Hoje, os clientes estão mais informados e mais exigentes, o que nos desafia a melhorar continuamente.

Que mensagem gostaria de deixar aos clientes, parceiros e à comunidade?

Gostaria de agradecer à minha família, que sempre me apoiou ao longo deste percurso, e aos meus clientes, pela confiança que depositam em mim e na minha equipa. Sem os meus clientes não seria nada. Graças a eles foi-me possível crescer e chegar até aqui.