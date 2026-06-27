PME Líder distingue 109 empresas de Vila Franca de Xira

Já são conhecidas as empresas nacionais distinguidas com o Estatuto PME Líder 2025 e o concelho de Vila Franca de Xira viu serem reconhecidas com esse selo de excelência 109 empresas. Do total de empresas distinguidas no concelho, 101 receberam o estatuto através do IAPMEI e oito foram distinguidas pelo Turismo de Portugal. Em conjunto, estas empresas representam um volume de negócios de quase 514 milhões de euros, reflectindo um crescimento de 5,53% face ao volume de negócios registado pelas PME Líder de 2024.

As exportações de bens e serviços das empresas distinguidas atingiram os 51,6 milhões de euros. Apesar da relevância deste valor, verifica-se uma diminuição de 15,41% em comparação com o volume de exportações registado pelas empresas distinguidas no ano anterior.

O número de empresas reconhecidas em Vila Franca de Xira registou igualmente uma evolução positiva. Em comparação com o ano passado foram distinguidas mais 22 empresas. Entre as 109 agora reconhecidas, 69 já tinham obtido o Estatuto PME Líder no ano anterior, enquanto 40 alcançaram esta distinção pela primeira vez.

Criado pelo IAPMEI, em parceria com o Turismo de Portugal, instituições bancárias e Sociedades de Garantia Mútua, o Estatuto PME Líder distingue as pequenas e médias empresas nacionais que apresentam desempenhos superiores, com base nas melhores classificações de rating e indicadores económico-financeiros.

Além do reconhecimento público do mérito empresarial, o estatuto proporciona às empresas um conjunto de vantagens, nomeadamente o acesso a produtos financeiros em condições mais favoráveis, uma relação facilitada com a banca e a atribuição de um certificado de qualidade que reforça a sua credibilidade junto do mercado.

Os dados relativos ao PME Líder 2025 podem ser consultados através de um painel interactivo disponibilizado para o efeito, permitindo pesquisar e analisar os principais indicadores das empresas distinguidas por distrito, concelho, sector de actividade e dimensão, estando disponível no site do município de VFX.