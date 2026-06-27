PME Líder distingue 109 empresas de Vila Franca de Xira
Em conjunto, as empresas distinguidas do concelho de Vila Franca de Xira representam um volume de negócios de quase 514 milhões de euros.
Já são conhecidas as empresas nacionais distinguidas com o Estatuto PME Líder 2025 e o concelho de Vila Franca de Xira viu serem reconhecidas com esse selo de excelência 109 empresas. Do total de empresas distinguidas no concelho, 101 receberam o estatuto através do IAPMEI e oito foram distinguidas pelo Turismo de Portugal. Em conjunto, estas empresas representam um volume de negócios de quase 514 milhões de euros, reflectindo um crescimento de 5,53% face ao volume de negócios registado pelas PME Líder de 2024.
As exportações de bens e serviços das empresas distinguidas atingiram os 51,6 milhões de euros. Apesar da relevância deste valor, verifica-se uma diminuição de 15,41% em comparação com o volume de exportações registado pelas empresas distinguidas no ano anterior.
O número de empresas reconhecidas em Vila Franca de Xira registou igualmente uma evolução positiva. Em comparação com o ano passado foram distinguidas mais 22 empresas. Entre as 109 agora reconhecidas, 69 já tinham obtido o Estatuto PME Líder no ano anterior, enquanto 40 alcançaram esta distinção pela primeira vez.
Criado pelo IAPMEI, em parceria com o Turismo de Portugal, instituições bancárias e Sociedades de Garantia Mútua, o Estatuto PME Líder distingue as pequenas e médias empresas nacionais que apresentam desempenhos superiores, com base nas melhores classificações de rating e indicadores económico-financeiros.
Além do reconhecimento público do mérito empresarial, o estatuto proporciona às empresas um conjunto de vantagens, nomeadamente o acesso a produtos financeiros em condições mais favoráveis, uma relação facilitada com a banca e a atribuição de um certificado de qualidade que reforça a sua credibilidade junto do mercado.
Os dados relativos ao PME Líder 2025 podem ser consultados através de um painel interactivo disponibilizado para o efeito, permitindo pesquisar e analisar os principais indicadores das empresas distinguidas por distrito, concelho, sector de actividade e dimensão, estando disponível no site do município de VFX.