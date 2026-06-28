Economia | 28-06-2026 12:00
Cartaxo dinamiza Concurso de Ideias de Negócios Inovadoras
foto ilustrativa
Iniciativa realiza-se no dia 1 de Julho, pelas 10h00, na Escola Secundária do Cartaxo.
A Escola Secundária do Cartaxo vai receber no dia 1 de Julho pelas 10h00 o Concurso de Ideias de Negócio Inovadoras. A iniciativa pretende promover o empreendedorismo, a criatividade e a inovação junto dos jovens, incentivando a apresentação de projectos e soluções com potencial impacto económico e social.
O evento conta com o apoio e envolvimento de diversas entidades da região, como a Caixa de Crédito Agrícola, como Patrocinador Oficial. A organização resulta da colaboração entre o Agrupamento de Escolas Marcelino Mesquita, a Câmara Municipal do Cartaxo, a Associação Empresarial do Cartaxo e a Caixa Crédito Agrícola.
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