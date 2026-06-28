uma parceria com o Jornal Expresso
28/06/2026

Edição Diária >

Edição Semanal >

 38 anos do jornal o Mirante
Assine O Mirante e receba o jornal em casa
Economia | 28-06-2026 12:00

Cartaxo dinamiza Concurso de Ideias de Negócios Inovadoras

reuniao trabalho economia feira agricola ilustrativ
foto ilustrativa
partilhe no Facebook
partilhe no Twitter

Iniciativa realiza-se no dia 1 de Julho, pelas 10h00, na Escola Secundária do Cartaxo.

A Escola Secundária do Cartaxo vai receber no dia 1 de Julho pelas 10h00 o Concurso de Ideias de Negócio Inovadoras. A iniciativa pretende promover o empreendedorismo, a criatividade e a inovação junto dos jovens, incentivando a apresentação de projectos e soluções com potencial impacto económico e social.

O evento conta com o apoio e envolvimento de diversas entidades da região, como a Caixa de Crédito Agrícola, como Patrocinador Oficial. A organização resulta da colaboração entre o Agrupamento de Escolas Marcelino Mesquita, a Câmara Municipal do Cartaxo, a Associação Empresarial do Cartaxo e a Caixa Crédito Agrícola.

Mais Notícias

    A carregar...
    Logo: Mirante TV
    mais vídeos
    pub1
    pub1
    pub1
    pub1

    Fotogaleria

    mais fotogalerias
    pub8
    pub8

    Edição Semanal

    Edição nº 1776
    24-06-2026
    Capa Médio Tejo
    Edição nº 1776
    24-06-2026
    Capa Lezíria Tejo
    Edição nº 1776
    24-06-2026
    Capa Vale Tejo
    24-06-2026
    Especiais de O MIRANTE
    22-04-2026
    Revista Saúde e Bem Estar
    25-02-2026
    Edição Retrospectiva 2025
    19-11-2025
    Edição do 38º Anivesário de O MIRANTE
    08-10-2025
    Revista 1000 Maiores Empresas da Região