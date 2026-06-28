Cartaxo dinamiza Concurso de Ideias de Negócios Inovadoras

A Escola Secundária do Cartaxo vai receber no dia 1 de Julho pelas 10h00 o Concurso de Ideias de Negócio Inovadoras. A iniciativa pretende promover o empreendedorismo, a criatividade e a inovação junto dos jovens, incentivando a apresentação de projectos e soluções com potencial impacto económico e social.

O evento conta com o apoio e envolvimento de diversas entidades da região, como a Caixa de Crédito Agrícola, como Patrocinador Oficial. A organização resulta da colaboração entre o Agrupamento de Escolas Marcelino Mesquita, a Câmara Municipal do Cartaxo, a Associação Empresarial do Cartaxo e a Caixa Crédito Agrícola.

