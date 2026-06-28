Moinho do Canto Residence reforça oferta turística de Rio Maior

O novo alojamento Moinho do Canto Residence foi inaugurado no domingo, 22 de Junho, na Rua dos Carvalhais, em Rio Maior, num ambiente de festa que juntou dezenas de convidados e representantes das autarquias locais. O espaço, propriedade de António João Barbosa e Rita Henriques, pretende afirmar‑se como uma unidade de referência na oferta turística do concelho.

Com 14 quartos, todos com vista para a piscina exterior e equipados com casa de banho privativa, o empreendimento oferece pequeno‑almoço continental, acesso Wi‑Fi e estacionamento privado gratuitos. Os proprietários garantem que o objectivo é proporcionar “conforto, qualidade e tranquilidade” a quem procura alojamento na região.

A cerimónia contou com a presença do vice‑presidente da Câmara de Rio Maior, João Candoso, e do presidente da Junta de Freguesia, João Rebocho, que destacaram a importância do investimento para o reforço da capacidade turística do concelho. Num discurso emocionado, António João Barbosa e Rita Henriques agradeceram o apoio recebido ao longo do processo e deixaram uma palavra especial aos filhos, António Carlos Barbosa e Raquel Barbosa, pelo incentivo e confiança.

A abertura do Moinho do Canto Residence representa mais um passo na valorização da oferta turística de Rio Maior, que continua a atrair visitantes nacionais e estrangeiros.