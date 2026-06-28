Nem todo o pão é igual: Costa & Ferreira faz 36 anos

A panificadora Costa & Ferreira celebra 36 anos de actividade no dia 1 de Julho, mantendo a mesma convicção com que começou, em Rio Maior: fazer pão verdadeiro, com tempo, cuidado e ingredientes simples.

Num momento em que o pão é muitas vezes visto como um alimento a evitar, a Costa & Ferreira acredita que é importante esclarecer que nem todo o pão é igual.

O pão produzido pela empresa é feito sem aditivos químicos, sem melhorantes artificiais e com ingredientes naturais, seguindo um processo de fermentação natural. Numa era de rótulos intermináveis, isso é mais raro do que parece. Este método permite um pão mais equilibrado, mais fácil de digerir e com sabor autêntico, tal como antigamente.

Outro elemento diferenciador é ser cozido em fornos de alvenaria aquecidos a lenha, uma prática tradicional que a Costa & Ferreira preservou ao longo dos anos. Esse processo confere características únicas ao pão, respeitando o tempo necessário para que a massa se desenvolva naturalmente, sem atalhos.

A empresa evoluiu, modernizou-se e adaptou-se às exigências do mercado, mas sem abdicar daquilo que considera essencial: qualidade, naturalidade e tradição. A inovação existe para melhorar processos, nunca para comprometer a essência do pão.

“Celebrar 36 anos é reafirmar que o pão pode e deve ser um alimento simples, honesto e saudável. A Costa & Ferreira continua a trabalhar diariamente com esse objectivo, fiel às suas origens e à forma como acredita que o pão deve ser feito: com ingredientes naturais, fermentação natural e cozido a lenha. Sem químicos, sem atalhos”, sublinha Deborah Barbosa, CEO da Costa & Ferreira.