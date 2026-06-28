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Economia | 28-06-2026 10:00

Tejo Ambiente quer festas mais limpas e associações mais responsáveis

Tejo Ambiente quer festas mais limpas e associações mais responsáveis
Empresa intermunicipal leva mensagem ambiental ao terreno - foto DR
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Campanha de sensibilização passou por 17 sessões e envolveu mais de uma centena de entidades, sobretudo no concelho de Ourém. Objectivo é reduzir resíduos, aumentar a reciclagem e ajudar associações e comissões de festas a organizar eventos com menor impacto ambiental.

A Tejo Ambiente – Empresa Intermunicipal de Ambiente do Médio Tejo concluiu uma campanha de sensibilização dirigida a associações, colectividades, juntas de freguesia e comissões de festas, com o objectivo de promover uma gestão mais sustentável dos resíduos produzidos em festas, romarias e eventos culturais ou recreativos. A iniciativa decorreu desde Abril, maioritariamente no concelho de Ourém, em articulação com as juntas de freguesia, e abrangeu 17 sessões, envolvendo mais de uma centena de entidades participantes. A campanha procurou alertar os organizadores de eventos para a necessidade de reduzir a quantidade de resíduos indiferenciados enviados para aterro e reforçar a separação selectiva, numa altura em que as metas ambientais europeias colocam maior pressão sobre municípios, empresas e cidadãos.
Durante as sessões, a Tejo Ambiente chamou a atenção para a crescente pressão sobre os aterros sanitários e para a importância de aumentar as taxas de reciclagem, sobretudo em eventos que concentram um grande número de pessoas e onde a produção de resíduos é significativa. Foram também explicados os procedimentos administrativos que as entidades organizadoras devem seguir para solicitar contentorização adicional, tanto para resíduos indiferenciados como para recolha selectiva através de ecopontos. A campanha serviu ainda para divulgar a plataforma digital Tejo Resolve, ferramenta que permite aos cidadãos comunicar e acompanhar ocorrências relacionadas com os serviços de água, saneamento e resíduos. A acção foi também levada ao concelho de Tomar, numa sessão realizada na Biblioteca Municipal, com a presença de associações e juntas de freguesia. Está ainda prevista uma nova sessão no Sardoal, alargando a campanha a mais entidades do Médio Tejo.

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