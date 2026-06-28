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Economia | 28-06-2026 18:00

Valorização do mérito escolar é investimento no futuro dos jovens da Parreira

Valorização do mérito escolar é investimento no futuro dos jovens da Parreira
Empresário Manuel Oliveira distingue melhores alunos da Parreira e do Chouto
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O empresário Manuel Oliveira, natural da Parreira e antigo aluno da Escola do 1.º Ciclo daquela localidade, voltou a incentivar o mérito escolar, premiando os alunos que obtiveram os melhores resultados no 4.º ano de escolaridade.

O empresário Manuel Oliveira, natural da Parreira e antigo aluno da Escola do 1.º Ciclo daquela localidade, voltou a incentivar o mérito escolar, premiando os alunos que obtiveram os melhores resultados no 4.º ano de escolaridade.
A cerimónia de entrega dos prémios decorreu no passado dia 5 de Junho, pelas 17 horas, na Escola EB1 da Parreira, da União de Freguesias de Parreira e Chouto, concelho da Chamusca, contando com a presença dos alunos distinguidos, dos seus pais e familiares, bem como da comunidade educativa.
Por decisão das professoras, os alunos premiados este ano foram, na Parreira, Érica Pratas e Luana Lopes, e no Chouto, Afonso Correia e Inês Ruso. Cada aluno recebeu um prémio monetário no valor de 200 euros, oferecido por Manuel Oliveira.
O reconhecimento estendeu-se não só aos alunos pelo esforço e dedicação demonstrados, mas também aos professores e auxiliares, cujo acompanhamento e apoio diário contribuem de forma decisiva para o sucesso educativo.
Manuel Oliveira manifestou o seu agradecimento a todos os envolvidos e reforçou a importância de manter esta prática de valorização do mérito escolar, acreditando que o incentivo aos mais jovens constitui um investimento no futuro da comunidade.

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